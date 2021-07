L’animateur de GOOD Morning Britain, Richard Madeley, a qualifié les nouvelles règles de port de masques de Covid de « pagaille » avant le jour de la liberté.

Richard, 65 ans, s’est heurté à un ministre de l’émission de petit-déjeuner ITV qui a déclaré qu’il appartiendrait au public de décider s’il souhaite porter un masque après le 19 juillet.

3 L’hôte de Good Morning Britain, Richard Madeley, a qualifié aujourd’hui les règles de port de masques Covid de « pagaille »

Mais Richard a souligné que bien que ce ne soit plus une obligation légale de porter un masque à partir de lundi, les gens seront obligés d’en porter un dans certains magasins et dans les transports publics.

S’adressant au secrétaire d’État au Logement, aux Communautés et aux Gouvernements locaux, le député Robert Jenrick, le présentateur a déclaré: « Masques, je veux dire que cette histoire s’est effondrée comme un vieux bâtiment et c’est maintenant une pagaille totale.

« Nous avons des maires de villes à travers le Royaume-Uni et certainement en Angleterre qui présentent leurs propres règlements pour insister sur le port de masques dans les transports publics et dans certains lieux publics, et ce matin, Sainsburys et Waterstones, ont annoncé du jour au lendemain qu’ils insisteraient leurs clients portent des masques.

« Je veux dire que c’est une pagaille totale, n’est-ce pas ?

Robert a répondu: « Non, je n’accepte pas ça Richard », mais l’animateur a rétorqué: « Oh allez! »

Robert a continué à réitérer que les gens peuvent utiliser leur propre jugement, mais a été coupé court.

Richard fulminait : « Désolé, désolé, désolé Ministre, je dois vous signaler cela si.

« Si je prends un métro à Londres ou un tramway à Manchester, ce n’est pas mon choix personnel, je dois porter un masque. Nous n’avons pas de choix personnel dans ces domaines.

« Les libertés que vous prétendez que votre gouvernement nous a données de ne pas porter de masques sont complètement érodées par les entreprises et les maires. »

3 Richard a affronté le député Robert Jenrick