Richard Madeley est le grand-père adoré parfait alors qu’il câline bébé Bodhi lors d’une sortie en famille avec sa femme Judy

RICHARD Madeley semblait être le grand-père adoré alors qu’il câlinait sa petite-fille Bodhi lors d’une sortie en famille.

Le présentateur de Good Morning Britain et son épouse Judy Finnegan ont rejoint leur fille Chloe Madeley pour un déjeuner ensemble à Londres samedi après-midi.

007

Richard Madeley a été aperçu en train de quitter un restaurant après avoir passé l’après-midi à déjeuner avec sa femme Judy, leur fille Chloé et leur petite-fille Bodhi à Londres.[/caption] 007

Richard semblait être un grand-père adoré alors qu’il faisait des câlins à sa petite-fille Bodhi.[/caption]

Richard, 67 ans, avait l’air suave pour le déjeuner dans un blazer gris, une chemise blanche, un jean bleu et une paire de lunettes de soleil noires.

Le présentateur de télévision s’est transformé en un adorable grand-père adoré alors qu’il prenait Bodhi dans ses bras et lui faisait un câlin.

L’air de famille entre les deux hommes est frappant, tous deux arborant des coiffures droites mi-longues.

Chloé, la fille de Richard et Judy, a accueilli Bodhi avec son mari James Haskell le 10 août 2022.

En octobre dernier, Richard expliquait que sa maison était plus pleine que d’habitude, la famille de sa fille vivant avec eux pendant un certain temps.

« Notre maison à Londres est devenue centrale pour les bébés, car Chloé, son mari et le bébé vivent avec nous, car leur maison est en cours de rénovation.

« Cela fait donc trois mois qu’ils vivent avec nous et j’adore ça ! Vous entrez et c’est comme « bébé, bébé, bébé partout ».

Cependant, il n’a pas tardé à ajouter qu’il aimait passer plus de temps avec sa petite-fille.

«J’apprécie ça, disons-le ainsi. C’est un beau bébé. Petit Bobo », a-t-il poursuivi.

Même si Chloé est heureuse de retrouver sa maison avec sa famille, elle avait exprimé des réserves quant à l’idée de retourner temporairement chez ses parents.

Elle a dit Le soleil: « J’étais tranquillement dévasté et je le redoutais. Je pensais que nous allions tous être tellement épuisés.

« Il y a eu entre nous la plus belle camaraderie familiale. Ma mère et moi n’avons jamais été aussi proches.

« J’ai toujours été une fille à papa. Mais depuis que je suis enceinte, c’est complètement inversé.

«Ma mère vit et respire avec moi. C’est le plus proche que je me sois jamais senti d’elle.