Richard Madeley est de retour sur Good Morning Britain AUJOURD’HUI après avoir déclaré qu’il était prêt à être le nouveau Piers Morgan

RICHARD Madeley est de retour sur Good Morning Britain aujourd’hui (jeudi) après avoir déclaré qu’il était prêt à être le nouveau Piers Morgan.

Le pilier de la télévision Richard Madeley est présentateur remplaçant de l’émission ITV depuis 2017 et est le favori des bookmakers pour prendre le relais de façon permanente.

6 Richard a défini plusieurs alarmes pour Good Morning Britain Crédit : Rex

Richard, 65 ans, a tweeté : « Pas une, pas deux, mais trois alarmes matinales près de mon lit ce soir – de retour en tant que co-hôte avec Good Morning Britain demain (jeudi).

« C’est bon d’être de retour (enfin, pour moi… quant à vous, je ne peux que m’excuser…) A bientôt, les amis ! »

Richard sera de retour sur la sellette après que Piers ait pris d’assaut Good Morning Britain en mars.

S’adressant au Sun exclusivement la semaine dernière, Richard a confirmé notre histoire selon laquelle il serait de retour à l’antenne le mois prochain et pensait qu’il était un bon candidat pour prendre la relève en tant que co-animateur de Susanna Reid à temps plein.

6 Piers a quitté la série plus tôt cette année à cause de sa dispute avec Harry et Meghan Crédit : Rex

6 Richard était ravi d’être de retour sur la sellette Crédit : Twitter

Il a déclaré : « Good Morning Britain, c’est un bon spectacle à faire. Ça me va et, ouais, je pense que ça me va.

Nous avons révélé le mois dernier comment Richard était devenu le favori pour le rôle de prune, les patrons cherchant à prolonger l’accord s’il s’avérait un succès.

Il a déclaré : « Je n’en ai aucune idée. Je n’ai eu aucune approche à aucun niveau formelle ou informelle.

« Le téléphone n’a pas sonné, je n’ai pas reçu de ping dans ma boîte de réception.

6 Richard a confirmé qu’il serait de retour à l’antenne le mois prochain Crédit : Fonctionnalités Rex

«Les bookmakers me placent en tête et il y a eu des sondages d’opinion où je suis assez bien sorti, mais il y a une énorme différence entre cela et cela est une réalité.

«Je vais entrer, je vais compléter, je vais en profiter et j’espère qu’ils me demanderont de revenir. Mais pour ce qui est de remplacer Piers, c’est une question complètement ouverte.

S’il reçoit l’appel, ITV devra proposer de bonnes conditions.

Richard a déclaré: «Mon attitude est facile à venir, facile à partir.

6 Madeley est présentatrice suppléante sur Good Morning Britain depuis 2001 Crédit : Instagram

6 Piers a pris d’assaut lors d’une dispute avec Alex Beresford

« Je n’ai pas de plan de carrière. J’ai refusé beaucoup de choses parce que je pense : « Cela ressemble trop à un travail acharné ». Ça doit être amusant.

« Si j’avais 40 ans, à un moment charnière de ma carrière, une opportunité potentielle comme celle-ci signifierait beaucoup plus. Mais je suis là depuis si longtemps.

« Judy et moi avons passé 21 ans ensemble sur This Morning puis sur Channel 4 et vous sentez que vous n’avez rien d’autre à prouver. »

Parmi les autres candidats évoqués – dont le juge Rinder, 42 ans, les vétérans du GMB Ben Shephard, 46 ans, et Adil Ray, 47 ans – Richard a apporté son soutien au récent animateur remplaçant Alastair Campbell, 63 ans, malgré la gaffe de l’ancien spécialiste de la rotation du travail » ” la mort de la reine en parlant de son défunt mari le prince Philip.