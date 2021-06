Richard Madeley en conflit avec le Dr Hilary Jones alors qu’il s’oppose avec colère au retard de la levée du verrouillage sur Good Morning Britain

RICHARD Madeley s’est affronté avec le Dr Hilary Jones ce matin alors qu’il se disputait avec colère contre un retard dans l’assouplissement du verrouillage.

L’homme de 65 ans – qui est un animateur invité de Good Morning Britain – n’a pas hésité en livrant ses propres opinions au médecin de la télévision.

3 Richard Madeley s’est opposé au report de la levée des restrictions de verrouillage

Le débat est intervenu à la suite de l’histoire du Sun sur un plan secret visant à retarder la levée du verrouillage de deux semaines.

« Vous allez être d’accord, n’est-ce pas? », a demandé Richard au Dr Hilary.

« Je le suis, » répondit-il fermement.

« Je veux dire, nous examinons une augmentation des cas, nous examinons une population où – toujours – seulement 75 % ont eu le premier jab et un peu plus de la moitié ont eu le deuxième jab.

3 Le Dr Hilary Jones pense que le verrouillage devrait être prolongé

« Donc, beaucoup de gens non protégés avec une variante qui est assez méchante.

« Donc, l’idée de rassemblements de masse, l’idée que les gens abandonnent les masques, la désinfection des mains et la distanciation sociale est folle à un moment où les choses empirent. »

Richard a insisté sur le fait que le vaccin devrait permettre la levée des restrictions de verrouillage.

Il a fait valoir: « Mais nous avons des ministres du gouvernement qui ont dit – à plusieurs reprises maintenant après il y a deux semaines – que les vaccins ont rompu le lien entre Covid et les hospitalisations et les décès. Ils ont rompu le lien. »

Refusant de reculer, le Dr Hilary a déclaré: « Et c’est pourquoi nous devons être un peu plus patients, faire vacciner tout le monde et ensuite nous pourrons commencer à penser à la levée des restrictions.

3 La co-animatrice de Richard, Susanna Reid

« Si nous le faisons trop tôt, il y a un risque de retourner là où nous étions auparavant. »

Richard a ajouté: « Parce que les gens de votre camp disent Hilary, que ce retard ne devrait pas nécessairement être de quelques semaines ou même de quelques mois, cela pourrait devoir courir jusqu’à Noël.

« Et je ne pense pas que le public va porter ça. »