RICHARD Madeley a été laissé le visage rouge après avoir accidentellement écrasé le tournage d’After Life de Ricky Gervais.

Le tournage de la série Netflix était en cours dans une rue pavée à sens unique lorsque Richard est soudainement apparu dans sa VW Beetle décapotable.

Même s’il avait été fermé au public, la star de 64 ans a semblé manquer les panneaux d’avertissement et a conduit dans la rue.

Les spectateurs disent qu’il a ensuite garé son moteur et tenté d’avoir une table dans un restaurant, pensant qu’il était ouvert aux affaires.

Les gardes de sécurité lui ont rapidement dit de partir sur le plateau.

Malheureusement pour Richard, qui a de l’expérience dans le domaine des erreurs, tout l’incident gênant a été filmé.

Il est également venu à la suite d’affirmations selon lesquelles il est pressenti pour remplacer Piers Morgan sur Good Morning Britain.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé en exclusivité que l’ancien animateur de This Morning était apparemment aligné pour un essai en juin.

Un initié d’ITV a déclaré: «Piers est quasiment impossible à remplacer et les dirigeants de GMB l’acceptent, mais Richard a son propre style inimitable.

«Comme Piers, c’est un journaliste de formation qui sait comment faire pression sur les invités et obtenir une« ligne »décente des interviewés.

« Il tire de la hanche, dit ce qu’il pense, et est un type vraiment brillant et sympathique hors des airs – donc c’est vraiment un ‘regarder cet espace’. »

Richard a précédemment remplacé Piers, qui a démissionné le mois dernier après avoir refusé de s’excuser pour les commentaires qu’il a faits à propos de Meghan Markle.

Il interroge bien les téléspectateurs et a révélé qu’il serait intéressé par le poste s’il était proposé.

Le père de deux enfants a déclaré qu’il serait «dingue» de ne considérer aucune offre d’emploi de la part des chefs de GMB, qui ont vu les chiffres de visionnage chuter depuis le départ de Piers.





Mais il a ajouté: «J’aime beaucoup m’asseoir pour les gens. J’ai tout le plaisir et très peu de responsabilité ou de flak. »

Richard, qui est marié à son ancienne co-animatrice Judy Finnigan, a soulevé des sourcils sur GMB en 2018 en coupant le secrétaire à la Défense de l’époque, Gavin Williamson, pour «ne pas avoir répondu à une question directe».

Le clip était le moment journalistique télévisé de l’année au Festival d’Édimbourg.