Richard Madeley de Good Morning Britain révèle sa « vraie voix » et pourquoi il a dû changer d’accent

RICHARD Madeley a révélé sa vraie voix pour la première fois sur Good Morning Britain aujourd’hui.

L’homme de 67 ans a admis qu’il avait en fait un accent d’Essex mais a été contraint de l’atténuer par son père très strict.

Au cours d’un débat sur la question de savoir si les accents peuvent affecter vos chances de trouver un emploi, Richard a laissé sa co-animatrice Susanna Reid stupéfaite alors qu’il parlait de sa vieille voix.

Il a expliqué: «J’ai amélioré le mien parce que mon père était un gars éduqué dans une école publique et à la maison à Romford, si je parlais comme je parlais dans la cour de récréation – honnêtement, c’est comme ça que je parlais – papa me donnerait un clip autour de l’oreille et dirait ne laissez pas tomber vos h.

« C’était donc la pression parentale. »

Richard est né à Romford et est allé à l’école à Brentwood, qui sont à la fois lieux de tournage pour Towie.

Il a précédemment révélé que son père Christopher était physiquement violent envers lui lorsqu’il était enfant et que sa mère a dû appeler le police à une occasion pour le faire cesser.

L’émission du matin d’ITV a été dirigée par Richard et la favorite de l’émission Susanna Reid du lundi au mercredi depuis avant Noël 2021.

Il a repris le poste de présentateur principal aux côtés de Susanna après le départ de Piers Morgan, qui a lancé une nouvelle émission sur talkTV.

Je suis une célébrité Richard, qui avait l’habitude d’animer This Morning avec sa femme Judy, divise souvent les fans avec ses opinions.