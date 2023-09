Richard Madeley de Good Morning Britain critiqué par des fans furieux alors qu’il pose une question extrêmement « gênante » à un artiste handicapé

Les fans de GOOD Morning Britain ont critiqué Richard Madeley pour une question totalement « inutile » adressée à un artiste handicapé.

Leurs commentaires francs sont intervenus juste à la fin d’une interview avec le peintre de bouche inspirant Henry Fraser, diffusée mercredi dans l’émission ITV.

Les fans de Good Morning Britain ont critiqué Richard Madeley pour une question « inutile » lors de l’émission ITV d’aujourd’hui[/caption] ITV

Richard, 67 ans, a demandé à l’artiste s’il pouvait avoir un « tableau gratuit »[/caption]

Henry dessine avec sa bouche – après qu’un accident l’a laissé paralysé du cou aux pieds il y a des années – et maintenant, la pièce de théâtre du West End, The Little Big Things, détaille ses mémoires.

Après une longue discussion sur Henry et son attitude positive – qui a été rejetée par son accident – ​​les fans de Good Morning Britain ont pensé que Richard, 67 ans, avait mis le pied dedans.

Plus tôt dans la discussion, il avait avoué avoir déjà rencontré Henry.

Et à la fin de l’interview, il a déclaré : « Je pense que vous êtes un être humain extraordinaire et je suis fier de vous connaître », avant d’ajouter en plaisantant : « Puis-je avoir un tableau gratuit s’il vous plaît ? »

Susanna éclata de rire à sa question et, après avoir ri, Henry plaisanta : « Nous parlerons, nous parlerons. »

Pourtant, ceux qui étaient à la maison n’étaient pas chatouillés par les plaisanteries.

L’un d’eux s’est adressé à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour poster : « Quelle question… pas nécessaire. »

Un autre dit simplement : « Cringe », comme l’a commenté un troisième : « Madeley parvient d’une manière ou d’une autre à se surpasser à chaque interview qu’il fait. »

Un fan a alors écrit : « Puis-je avoir un tableau gratuit ? » Madeley, putain d’escroc !!

L’un d’eux a ensuite fait référence au personnage de comédie Alan Partridge et a écrit : « Madeley est sortie de l’échelle Partridge ce matin. »

Un autre a émis l’hypothèse : « Puis-je avoir un tableau gratuit ? » L’inestimable Madeley.

Un fan de GMB a alors conclu : « Henry Fraser, God Love Him, transformant sa paralysie en un triomphe total et un amour de l’art. Génie. »

En 2009, à 17 ans, Henry, passionné de rugby, était en vacances avec ses amis au Portugal pour fêter la fin de ses résultats AS.

Courant dans la mer, il s’est cogné la tête contre le fond marin, luxant la quatrième vertèbre de son cou.

Après avoir passé trois semaines dans un hôpital portugais, il a ensuite été transféré dans un hôpital en Angleterre, où il est resté six mois.

Cependant, il est resté paralysé du cou aux pieds et a appris qu’il devait passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant.

L’artiste inspirant a commencé par utiliser un stylet sur son iPad, qu’il tenait avec sa bouche pour dessiner.

Il apprend ensuite en autodidacte à utiliser un crayon, puis à peindre, en fixant les ustensiles nécessaires à un bâton attaché à sa bouche.

Henry est resté paralysé du cou aux pieds après un accident[/caption] Rex Getty

Les mémoires d’Henry ont maintenant été transformées en spectacle dans le West End[/caption]