Richard Madeley de GMB qualifie les anti-vaccins de « complètement illogiques », car 1 jeune adulte sur 5 ne se fera pas vacciner

GOOD Morning Britain, Richard Madeley, a qualifié les anti-vaccins de « complètement illogiques », car il a été révélé qu’un jeune sur cinq ne recevra pas le vaccin.

Le présentateur a répondu à un sondage GMB qui a rapporté que 20% des adultes de moins de 30 ans refuseraient de se faire vacciner lorsqu’ils étaient proposés ou n’étaient pas sûrs.

6 Richard Madeley a qualifié les anti-vaccins d' »illogiques »

Richard a déclaré que l’hésitation était « complètement illogique » de dire non au jab, car 50% de la population adulte a les deux jabs.

S’exprimant vendredi, Richard a déclaré: « Pardonnez-moi les téléspectateurs qui sont anti-vaccin ou qui ont choisi de ne pas l’avoir – nous avons eu un sondage hier qui a dit qu’un enfant sur cinq, en gros, de 21 à 30 ans, ne l’aura pas.

« Ça m’étonne. C’est peut-être parce que je suis un vieux con, ça me semble complètement illogique de dire non au jab à moins d’avoir des raisons médicales très précises. »

Le Dr Amir Khan a répondu: « Oui, il y aura une petite cohorte de personnes qui ne pourront pas se faire vacciner pour des raisons médicales. Mais les jeunes pensent peut-être qu’ils ne tomberont pas gravement malades à cause de Covid et qu’ils ne finiront pas dans hôpital. »

6 Le Dr Amir Khan a mis en garde contre le long Covid

6 Un sondage GMB a déclaré qu’une personne sur cinq de moins de 30 ans refuserait le vaccin

Richard intervint: « Ce qui n’est pas le point. »

Le Dr Amir a ensuite mis en garde contre les effets du long Covid : « Ce n’est pas vraiment le sujet. Ils pourraient bien le transmettre.

« La chose dont nous devons également nous souvenir avec ces vaccins Covid. Les gens semblent être obsédés par les hospitalisations et les décès, mais il y a encore longtemps Covid.

« Vous pouvez avoir des symptômes bénins de Covid-19 et développer des symptômes de longs mois de Covid et des mois à venir. J’ai travaillé en chirurgie ce mois-ci, j’ai parlé à six personnes cette semaine seulement qui ne sont pas allées à l’hôpital avec Covid qui ont maintenant des symptômes de long Covid. Et c’est vraiment débilitant. »

6 Richard et le Dr Amir se sont entretenus avec Richard Arnold, Charlotte Hawkins et Sean Fletcher

Le Premier ministre Boris Johnson a reçu hier son deuxième coup d’AstraZeneca alors qu’il rassurait les Britanniques que le coup était sûr.

S’adressant à des journalistes à l’extérieur de l’hôpital, il a déclaré: « Je n’ai rien ressenti. C’était très bien et très rapide.

« Je ne peux pas le recommander plus fortement. Lorsque vous recevrez votre notification, veuillez aller chercher votre jab. »

Il a ajouté: « Ne vous contentez pas de m’écouter, écoutez ce que tous les scientifiques et l’Agence européenne des médicaments ont à dire. »

6 Le premier ministre a reçu son deuxième jab Crédit : AP

Il a ensuite été rejoint par le Premier ministre français Jean Castex et le leader slovène Janez Jansa, qui ont tous deux reçu le vaccin AstraZeneca pour tenter de rétablir la confiance en lui sur le continent.

Le Premier ministre avait insisté plus tôt sur le fait qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter des histoires alarmistes de caillots sanguins de l’UE et a déclaré aux Britanniques: « Le jab d’Oxford est sûr et le jab Pfizer est sûr.

« Ce qui n’est pas sûr, c’est d’attraper Covid, c’est pourquoi il est si important que nous recevions tous nos jabs dès que notre tour viendra.

« Obtenez ce jab quand votre tour viendra. Faisons le jab. »

6 L’OMS a recommandé aux pays de continuer à utiliser le jab d’Oxford Crédit : AP

L’Organisation mondiale de la santé a également recommandé aux pays de continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca.

Les scientifiques ont même souligné qu’il y a un risque plus élevé d’en développer un en attrapant lui-même Covid.