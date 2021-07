Richard Madeley de GMB critique Boris Johnson pour avoir été « enchaîné à la misère » après une conférence de presse « négative » sur la Journée de la liberté

RICHARD Madeley a affirmé que le Premier ministre Boris Johnson était « enchaîné à la misère » alors qu’il s’adressait à la nation lors d’une mise à jour « négative » le jour de la liberté.

L’hôte de Good Morning Britain a critiqué le dernier discours de la conférence de presse alors que le Premier ministre refusait d’exclure de nouveaux blocages – malgré la confirmation qu’il allait de l’avant avec la suppression des restrictions légales en Angleterre le 19 juillet.

3 Richard Madeley a réagi à la dernière annonce de coronavirus

« Boris avait l’air d’avoir perdu 50 £ et trouvé 50 pence », a déclaré Richard. alors qu’il donnait le coup d’envoi à l’émission de ce matin.

« D’un côté, il est censé nous donner de bonnes nouvelles sur le Freedom Day, mais il avait l’air d’être toujours enchaîné à la misère.

« Qu’est-ce qui n’allait pas avec lui ? Il était si pessimiste.

Sa co-animatrice Susanna Reid a riposté, expliquant pourquoi le Premier ministre a raison d’être prudent avant la Journée de la liberté.

« Il y a une augmentation des infections et une augmentation des hospitalisations », lui a rappelé Susanna.

« Il est sous le feu des critiques pour avoir dit que le lien entre les vaccinations et les infections avait été rompu à la Chambre des communes alors qu’en réalité il n’a pas été rompu, il a seulement été affaibli.

« Il a été réprimandé à ce sujet et je pense qu’il subit beaucoup de pression. »

Richard a ajouté: « Il semble s’adresser à deux publics distincts.

« D’un côté, il s’adresse aux gens qui veulent désespérément retrouver leurs libertés.

« D’un autre côté, il essaie de réconforter ceux qui ont des doutes.

M. Johnson a massivement dilué le Freedom Day en disant aux pubs et aux boîtes de nuit d’apporter les passeports vaccinaux Covid.

Lors d’une sombre conférence de presse, le Premier ministre a confirmé que les lois de verrouillage étaient remplacées par des directives strictes exhortant le pays à s’en tenir volontairement aux restrictions.

Il dit que les gens devraient minimiser le nombre d’amis et de membres de leur famille qu’ils voient et combien de temps ils passent avec eux.

On a dit aux travailleurs de ne pas se précipiter au bureau. Et on a dit aux gens qu’ils devaient continuer à porter des masques dans les espaces intérieurs bondés comme dans les transports publics.

Le Premier ministre a déclaré à la nation fatiguée du verrouillage: «Je pense que ce que nous voulons faire, c’est amener les gens à réfléchir attentivement à la fin des restrictions que nous annonçons aujourd’hui.

3 Susanna Reid a mis en garde contre l’augmentation du taux d’infection

3 Boris Johnson a tenu une conférence de presse sombre le jour de la liberté Crédit : Getty

« Ce n’est pas la fin du Covid. Cela demande une vigilance constante. Cela signifie penser aux autres aussi bien qu’à vous-même.

« Cela signifie penser à porter un couvre-visage dans des espaces confinés où vous rencontrez d’autres personnes que vous ne rencontrez pas normalement, comme nous l’avons dit plus tôt et nous l’avons dit la semaine dernière. »