Richard Madeley critiqué par les téléspectateurs de Good Morning Britain pour une remarque “offensante” alors qu’ils appellent à son remplacement

RICHARD Madeley a laissé les téléspectateurs de Good Morning Britain furieux aujourd’hui à cause d’une remarque “offensante” en direct sur les ondes.

Le présentateur de télévision a émis l’hypothèse que le président américain Joe Biden était “sénile” après l’annonce de la nouvelle candidature de Donald Trump en 2024.

Il a émis l’hypothèse que le président américain Joe Biden était “sénile”[/caption]

Il a fait ce commentaire après que Biden, 80 ans, ait qualifié le Cambodge de Colombie devant le Premier ministre cambodgien la semaine dernière.

Des semaines plus tôt, il avait été moqué pour avoir trébuché sur le nom de Rishi Sunak dans un discours louant le nouveau Premier ministre, qui est un hindou pratiquant et le premier Premier ministre non blanc.

Il a dit : « Juste aujourd’hui, nous avons des nouvelles que ‘Rashid Sanook’ est maintenant le premier ministre. Comme dirait mon frère, ‘Allez comprendre!’”

Mais les téléspectateurs n’étaient pas satisfaits de l’attaque personnelle de Richard contre le politicien.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a fait rage: “Richard Madeley qualifiant Biden de” sénile limite “??! Ce n’est sûrement pas autorisé, c’est incroyablement inapproprié de la part d’un radiodiffuseur !

Un deuxième a fait écho: «Le Dr Madeley se moquant de Biden… est offensant pour beaucoup. Ramenez @edballs s’il vous plaît.

Un autre téléspectateur s’est moqué : “Partridge appelle quelqu’un borderline sénile ?”

Et un cinquième a partagé son souhait d’envoyer le présentateur sur la lune.





Ils ont dit: «Richard Madeley qualifiant Joe Biden de sénile limite. Pouvons-nous s’il vous plaît mettre Richard Madeley sur le lancement de la fusée Artemis… s’il vous plaît !”

Les téléspectateurs de GMB étaient ravis de voir Ed Balls sur la sellette le mois dernier à la place de Richard.

L’ancien politicien Ed a co-animé plusieurs fois avec Susanna Reid, et les téléspectateurs adorent leur chimie.

Ed Balls a remplacé Richard Madeley le mois dernier[/caption]