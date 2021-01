Richard Madeley a appelé Kate Price à recevoir un honneur de la reine après avoir été « époustouflée » par son récent documentaire.

L’ancienne mannequin glamour de 42 ans a reçu des éloges après la sortie de sa dernière émission Katie Price: Harvey and Me sur BBC One.

Dans le documentaire émouvant, Katie parle de son parcours maternel tout en soutenant son fils Harvey, 18 ans.

Son aîné est atteint du syndrome de Prader-Willi, est autiste et partiellement aveugle et est né avec une dysplasie septo-optique.

Après avoir regardé l’émission, Richard – qui présentait auparavant Richard & Judy – a félicité Katie pour son instinct maternel « désintéressé ».

« Nous venons de regarder le doco de Katie Price BBC2 », a écrit Richard sur les réseaux sociaux.







(Image: ITV)



«Cette femme devrait figurer sur la prochaine liste des honneurs du Nouvel An pour les services à la maternité.

Il a ajouté: « Quel témoignage de la pure puissance désintéressée de l’amour maternel. Complètement époustouflé par elle. »

Katie a également contacté Richard et l’a remercié pour son message touchant.

« Merci beaucoup pour votre soutien Richard heureux que vous ayez apprécié le spectacle », a-t-elle écrit dans les commentaires.







(Image: Twitter)







(Image: BBC / Minnow Films)



D’autres fans étaient également d’accord avec Richard et ont félicité la star de la télévision pour ses efforts.

« Tout à fait d’accord. Harvey est un être humain fantastique, si poli et aimant. Katie est une maman fantastique … C’était tellement évident », a écrit l’un d’eux.

Un second a ajouté: » @KatiePrice bravo pour le documentaire sur toi et Harvey. Utiliser votre profil public pour expliquer à quel point c’est difficile pour de nombreux parents, y compris vous-même, est un avantage. De plus, peu importe ce qui se passe autour de vous, il est clair que vous êtes une maman formidable et vos enfants vous adorent. »

Dans le documentaire, diffusé lundi, les caméras ont mis en lumière la parentalité quotidienne de Katie avec son aîné Harvey.







(Image: BBC)



Les images montrent également le couple visitant divers collèges alors que la famille le regarde quitter l’école.

L’adolescent doit bientôt se rendre à l’université, Katie ayant postulé pour une place au National Star à Cheltenham, ce qui coûte jusqu’à 350000 £ par an.

Harvey vit également maintenant dans une petite propriété de trois chambres en face de la maison de Katie, où il reçoit l’aide d’un soignant.

