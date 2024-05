NEW YORK (AP) — Richard M. Sherman, la moitié du couple prolifique et primé de frères qui ont contribué à former des millions d’enfances en écrivant les chansons instantanément mémorables de « Mary Poppins », « Le Livre de la Jungle » et « Chitty Chitty ». Bang Bang » – ainsi que la chanson la plus jouée sur Terre, « It’s a Small World (After All) » – est décédé. Il avait 95 ans.

Sherman et son défunt frère Robert ont remporté deux Oscars pour le film à succès « Mary Poppins » de Walt Disney en 1964 – meilleure musique et meilleure chanson, « Chim Chim Cher-ee ». Ils ont également remporté un Grammy pour la meilleure musique de film ou de télévision. Robert Sherman est décédé à Londres à l’âge de 86 ans en 2012.

La Walt Disney Co. a annoncé que Sherman est décédé samedi dans un hôpital de Los Angeles des suites d’une maladie liée à l’âge. « Des générations de cinéphiles et d’invités de parcs à thème ont découvert le monde de Disney grâce aux chansons magnifiques et intemporelles des frères Sherman. Aujourd’hui encore, le travail du duo reste la voix lyrique par excellence de Walt Disney », a déclaré la société dans un communiqué publié sur son site Internet.

Leurs centaines de crédits en tant que parolier et compositeur comprennent également les films « Winnie l’ourson », « La pantoufle et la rose », « Snoopy Come Home », « Charlotte’s Web » et « The Magic of Lassie ». Leurs comédies musicales à Broadway comprenaient « Over Here ! » de 1974. et des mises en scène de « Mary Poppins » et « Chitty Chitty Bang Bang » au milieu des années 2000.

« Quelque chose de bien se produit lorsque nous nous asseyons ensemble et travaillons », a déclaré Richard Sherman à l’Associated Press lors d’une interview conjointe en 2005. «Nous avons fait ça toute notre vie. Pratiquement depuis l’université, nous travaillons ensemble.

DOSSIER – Les compositeurs Richard M. Sherman, à gauche, qui, avec son frère Robert, ont écrit la chanson « It’s a Small World » pour le manège Disneyland du même nom, et Michael Giacchino, à droite, qui a composé la musique de conduite du nouveau Disneyland -attraction « Space Mountain » redessinée, travail dans une salle de son dans les bureaux de Walt Disney Imagineering à Glendale, en Californie, le 5 juillet 2005. Sherman, la moitié du couple prolifique et primé de frères qui ont contribué à former des millions d’enfances en qui a écrit des classiques de Disney, est décédé le samedi 25 mai 2024. Il avait 95 ans. (AP Photo/Kevork Djansezian, File)

DOSSIER – Richard M. Sherman prend la parole lors de la cérémonie en l’honneur des frères Sherman sous le nom de Disney Studios Soundstage A lors de la première mondiale de « Christopher Robin » de Disney aux studios Walt Disney, le 30 juillet 2018, à Burbank, en Californie. Sherman, la moitié du couple prolifique et primé de frères qui ont contribué à former des millions d’enfances en écrivant des airs classiques de Disney, est décédé le samedi 25 mai 2024. Il avait 95 ans. (Photo de Willy Sanjuan/Invision/AP) DOSSIER – Mickey Mouse, de gauche à droite, Elizabeth Gluck, Richard M. Sherman et Minnie Mouse posent pour une photo lors de la cérémonie en l’honneur des frères Sherman avec le changement de nom de Disney Studios Soundstage A lors de la première mondiale de « Christopher Robin » de Disney au Walt Studios Disney, le 30 juillet 2018, à Burbank, en Californie. Sherman, la moitié du couple prolifique et primé de frères qui ont contribué à former des millions d’enfances en écrivant des airs classiques de Disney, est décédé le samedi 25 mai 2024. Il avait 95 ans. (Photo de Willy Sanjuan/Invision/AP, dossier)

Leurs récompenses comprennent 23 albums d’or et de platine et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Ils sont devenus les seuls Américains à remporter le premier prix au Festival du film de Moscou pour « Tom Sawyer » en 1973 et ont été intronisés au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs en 2005.

Le président George W. Bush leur a décerné la Médaille nationale des arts en 2008, les félicitant pour leur musique qui « a contribué à apporter de la joie à des millions de personnes ».

La plupart des chansons écrites par les Sherman – en plus d’être entraînantes et ludiques – fonctionnent à plusieurs niveaux pour différents âges, ce qu’ils ont appris de Disney.

« Il nous a dit un jour, au début de notre carrière : « N’insultez pas l’enfant, n’écrivez pas à l’enfant. Et n’écrivez pas seulement pour les adultes. Nous écrivons donc pour grand-père et l’enfant de 4 ans – et pour tout le monde entre les deux – et nous le voyons tous à un niveau différent », a déclaré Richard Sherman.

Les Sherman ont entamé un partenariat d’une décennie avec Disney dans les années 1960 après avoir écrit des chansons pop à succès comme « Tall Paul » pour l’ex-Mouseketeer Annette Funicello et « You’re Sixteen », enregistrée plus tard par Ringo Starr.

Ils ont écrit plus de 150 chansons pour Disney, dont les bandes originales de films tels que « L’épée et la pierre », « Le piège des parents », « Boutons de lit et balais », « Le Livre de la jungle », « Les Aristocrates » et « Le film Tigrou ». .»

« It’s a Small World » – qui accompagne les visiteurs dans une promenade en bateau dans les parcs à thème Disney chantée par des poupées animatroniques représentant les cultures du monde – est considérée comme la composition la plus jouée au monde. Il a été présenté pour la première fois lors du manège du pavillon de l’Exposition universelle de New York en 1964-65.

Les deux frères attribuent à leur père, le compositeur Al Sherman, le mérite de les avoir mis au défi d’écrire des chansons et de leur amour de la création de mots. Son héritage de chansons comprend « You Gotta Be a Football Hero », « (What Do We Do On a) Dew-Dew-Dewy Day » et « On the Beach at Bali-Bali ». Ses fils ont ensuite popularisé les termes « fantasmagorique » et « supercalifragilisticexpialidocious ».

Les Sherman se sont inspirés des chansons les uns des autres, réfléchissant aux titres, puis essayant de se surpasser avec des améliorations. « En tant que frères, nous nous raccourcissons en quelque sorte », a déclaré Richard Sherman. « Nous pouvons presque nous regarder et savoir : ‘Hé, tu es sur quelque chose, gamin.' »

Loin du piano, les deux hommes ont élevé une famille et poursuivi leurs propres intérêts, tout en vivant près l’un de l’autre à Beverly Hills et en continuant à travailler jusqu’à 70 ans. Lorsque « Chitty Chitty Bang Bang » est arrivé à Broadway en 2005, ils ont ajouté de nouvelles paroles et quatre nouvelles chansons.

Richard Sherman laisse dans le deuil son épouse, Elizabeth, et leurs deux enfants : Gregory et Victoria. Il laisse également dans le deuil une fille, Lynda, issue d’un précédent mariage.

Des funérailles privées auront lieu vendredi; Disney a déclaré qu’une célébration du service de la vie serait annoncée plus tard.

Bien qu’ils aient été séparés pendant plusieurs années, les frères ont largement évité la rivalité fraternelle. Lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet, Richard Sherman s’est montré à la fois philosophique, touchant et plaisant – un peu à l’image de la malle de chansons qu’il a écrites avec son frère.

« Nous sommes humains. Nous avons des fragilités et des faiblesses. Mais nous nous aimons beaucoup et nous nous respectons », a-t-il déclaré. «Je suis heureux qu’il soit un gars qui réussit. Cela fait de moi un gars qui réussit.

___

Mark Kennedy est à http://twitter.com/KennedyTwits