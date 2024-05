Richard M. Sherman, auteur-compositeur de « Mary Poppins » et « It’s a Small World », est décédé à 95 ans

Richard M. Sherman, légende des auteurs-compositeurs de Disney, dont on se souvient notamment pour « Mary Poppins » et « It’s a Small World », est décédé à l’âge de 95 ans, a annoncé la Walt Disney Company. annoncé samedi.

Sherman est décédé samedi des suites d’une maladie liée à l’âge au centre médical Cedars-Sinai de Beverly Hills, a indiqué la société.

Moitié du duo primé aux Oscars avec son frère, feu Robert B. Sherman, on se souvient de Richard comme d’un « compositeur-parolier prolifique » et d’un « membre clé du cercle restreint des talents créatifs de Walt Disney », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

« Richard Sherman incarnait ce que signifie être une légende de Disney, créant avec son frère Robert les classiques bien-aimés qui sont devenus une partie précieuse de la bande originale de nos vies », a déclaré Bob Iger, PDG de The Walt Disney Company.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images pour Disney

« Nous sommes éternellement reconnaissants pour la marque que Richard a laissée sur le monde et nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille », a ajouté Iger.

Les Sherman Brothers ont remporté deux Oscars pour leur style dans le film classique de 1964, « Mary Poppins » – Meilleure musique : substantiellement originale et meilleure chanson originale pour « Chim Chim Cher-ee ».

« Vous n’obtenez pas de chansons comme « Spoonful of Sugar » sans un véritable amour de la vie, que Richard a transmis à tous ceux qui ont la chance d’être à ses côtés », a déclaré Pete Docter, directeur créatif des studios d’animation Pixar, dans le communiqué. . « Même à 90 ans, il avait plus d’énergie et d’enthousiasme que quiconque, et je repartais toujours renouvelé par la joie de vivre contagieuse de Richard. »

Michael Tran/FilmMagic

Les frères ont été intronisés Disney Legends en 1990.

Les 65 années de carrière de Richard ont été récompensées par neuf nominations aux Oscars, trois Grammy Awards et 24 albums d’or et de platine.

Les visiteurs des parcs à thème Disney du monde entier connaissent Sherman pour ses chansons préférées « It’s a Small World », « There’s a Great Big Beautiful Tomorrow » et « The Tiki, Tiki, Tiki Room ».

La discographie des Sherman Brothers figure également dans plusieurs films bien-aimés, dont « Chitty Chitty Bang Bang » (1968), « Snoopy Come Home » (1972), « Charlotte’s Web » (1973), « Les Aventures de Tom Sawyer » (1973). , « Huckleberry Finn » (1974) et « La pantoufle et la rose » (1976).

« Les frères Sherman étaient des optimistes professionnels qui ont trouvé un mécène idéal en Walt Disney. » Leurs chansons avaient une vision optimiste qui s’est répercutée sur la vie de Richard, qui n’a pas été sans ennuis et défis « , Leonard Maltin, historien du cinéma, auteur et éducateur. a déclaré dans le communiqué. « Il était particulièrement fier que lui et son frère aient poursuivi une carrière d’auteur-compositeur comme leur père, qui les a encouragés très tôt. »

Robert B. Sherman est décédé à l’âge de 85 ans en mars 2012.

