RICHARD LITTLEJOHN : L’enquête Covid déclare Boris Johnson coupable… du Brexit !

L’enquête officielle sur le Covid s’est rapidement transformée en une nouvelle farce de Whitehall. On connaît déjà la fin.

Comme Brian Rix avant lui, Boris se retrouvera debout sur scène avec son pantalon autour des chevilles, sa pudeur couverte par un caleçon comique du Brexit.

Pourtant, même si le juge et l’avocat principal semblent déjà avoir rendu leur verdict, celui-ci continuera encore et encore.

L’objectif principal de son enquête semble avoir pour objectif de discréditer encore davantage l’ancien Premier ministre et de renforcer l’opinion largement répandue selon laquelle la Grande-Bretagne aurait dû se confiner plus rapidement et plus longtemps.

Jusqu’à présent, la plupart des soi-disant preuves se résument à des règlements de comptes, à des injures et à des recherches sur les réseaux sociaux à la recherche de gros mots.

L’ancienne secrétaire adjointe du Cabinet, Helen MacNamara, a témoigné la semaine dernière lors de l’enquête Covid-19. Elle fait partie des nombreuses critiques virulentes de l’ancien Premier ministre.

Dominic Cummings a également vivement critiqué Boris Johnson pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 lors d’une comparution à l’enquête.

Les sceptiques du confinement, comme l’éminent scientifique, le professeur Carl Heneghan, ont été laissés de côté par la juge Lady Hallett.

Il y a peut-être beaucoup de chemin à parcourir, mais j’ai l’impression que le rapport final se révélera aussi unilatéral que les instructions du juge au jury qui ont déclaré l’ancien chef libéral Jeremy Thorpe non coupable de complot de meurtre en 1979, malgré une avalanche de preuves accablantes contre lui.

Cette affaire a été ramenée à la vie récemment par le brillant livre de John Preston sur le sujet et par la série télévisée qui a suivi, A Very English Scandal, avec Hugh Grant dans le rôle de Thorpe.

Le résumé a été superbement parodié par le regretté grand Peter Cook dans un sketch satirique hilarant co-écrit avec le regretté et tout aussi grand Christopher Booker, occasionnellement de cette paroisse. Il a été joué au Bal du policier secret, un concert de charité au profit d’Amnesty International, et s’est terminé par la phrase suivante :

« Mesdames et messieurs du jury, vous allez maintenant vous retirer avec précaution pour examiner votre verdict de… non coupable. »

(Vérifiez-le en ligne. Il fait toujours le tour sur YouTube.)

Le procès Thorpe a été largement considéré comme une tentative cynique de l’establishment. L’enquête Covid semble aller dans le même sens. Mais cette fois-ci, il semble y avoir peu de chances d’obtenir un acquittement lorsqu’il s’agit de répartir les responsabilités.

Cela m’a amené à me demander quel serait le résultat du rapport final sur Covid si le juge Peter Cook avait présidé le procès-spectacle de Covid. Son résumé aurait pu ressembler à ceci :

AU COURS des derniers mois et des dernières années, nous avons tous entendu des allégations assez extraordinaires concernant l’un des hommes politiques les plus inaptes à accéder à de hautes fonctions dans ce pays.

Nous avons entendu, par exemple, l’ex-conseiller de Downing Street, M. Lee Cain, un homme qui, de son propre aveu, est un étrangleur de poulets avoué.

Vous pouvez choisir de croire le témoignage de M. Cain, selon lequel l’ancien Premier ministre est un menteur, un imbécile, un hypocrite, un vagabond, un répugnant reptile tacheté, responsable de la mort de dizaines de milliers de personnes âgées. C’est entièrement votre affaire. M. Cain a en outre soutenu qu’après avoir contracté Covid, M. Johnson était effectivement parti avec les fées.

Lee Cain, l’un des collaborateurs les plus proches et les plus anciens de Boris Johnson, a démissionné en novembre 2020 en raison de la colère suscitée par la gestion de la pandémie par le gouvernement. Il a également critiqué son ancien patron

Nous avons également entendu M. Dominic Cummings, qui a travaillé aux côtés de Johnson au plus fort de la pandémie et a décrit son ancien patron comme un caddie incontrôlable.

Vous souhaiterez peut-être mettre en balance son témoignage avec le fait que M. Cummings a enfreint les règles de verrouillage pour se rendre d’abord dans le nord-est de l’Angleterre, puis jusqu’au château de Barnard, afin de tester sa vue avant de se lancer dans un voyage de retour à Londres, afin qu’il puisse reprendre ses fonctions de Premier ministre de facto sauvant le monde du coronavirus.

M. Cummings a peut-être parfois utilisé un langage intempérant, décrivant ses collègues et ses subordonnés dans les termes les plus désobligeants. Mais il était soumis à une pression énorme pour empêcher M. Johnson d’ordonner de manière imprudente la mort certaine de millions de citoyens vulnérables. Nous acceptons pleinement qu’à tout moment, M. Cummings a agi dans l’intérêt public.

Il a été dit que le professeur Neil Ferguson, le soi-disant architecte du confinement, est un témoin peu fiable, car il avait auparavant surestimé d’un facteur 1 le nombre de décès dus à la grippe porcine et à d’autres maladies d’origine animale. plusieurs millions – provoquant l’abattage inutile de tous les moutons dans le pays. Mais il vaut sûrement mieux prévenir que guérir.

Le professeur Ferguson – qui répond également au professeur Legover – a été critiqué pour avoir rompu le confinement en se livrant à des activités extrascolaires avec sa maîtresse, mais nous trouvons son explication – qu’il s’agissait d’une expérience nécessaire pour tester l’efficacité des réglementations de distanciation sociale. – tout à fait crédible, voire louable, altruiste dans les circonstances.

Nous avons également entendu le pitoyable témoignage pleurnicheur de M. Matthew Hancock, l’ancien secrétaire à la Santé, qui a été filmé en train d’embrasser sa secrétaire, la magnifique Miss Gina Lollobrigida, faisant la moue, et qui en est depuis réduit à mâcher l’anus d’un kangourou aux heures de grande écoute. télévision.

Il serait difficile d’imaginer, Mesdames et Messieurs, un homme plus discrédité, un témoin moins fiable, aujourd’hui la risée nationale.

Vous pouvez choisir de croire le tissu transparent de mensonges odieux qui coulaient sans cesse de ses lèvres dégoûtantes, avides et bavantes. C’est entièrement votre affaire.

M. Hancock n’a toujours pas fourni d’explication satisfaisante sur la façon dont des contrats pour des centaines de millions de livres d’équipements de protection individuelle ont été attribués à des donateurs conservateurs sans expérience préalable en matière de fournitures médicales. Je parle spécifiquement d’un certain M. Arthur Daley, directeur général de Daley Into Europe Inc, qui opère depuis une cellule à Acton ; et M. Derek Trotter, propriétaire de Trotter’s Independent Traders, qui possède des succursales à New York, Paris et Peckham. M. Daley et M. Trotter sont, autant que je sache, de parfaits escrocs.

Des milliards de livres sterling ont été gaspillés en EPI qui n’est jamais arrivé ou qui était impropre à son usage. Mais nous n’avons pas été en mesure de vérifier des allégations plus farfelues selon lesquelles l’argent public destiné au NHS aurait été détourné vers des postes de dépenses plus néfastes, notamment l’achat de plusieurs rouleaux de papier peint doré coûteux et la fourniture de prosecco et de gâteaux d’anniversaire pour des rassemblements illicites au n°10 Downing. Rue.

Ce qui m’amène au témoignage de l’accusé, Boris Johnson. Vous pouvez choisir de croire le témoignage de ce fantasque coureur de jupons et son rejet arrogant de toutes les accusations portées contre lui comme une simple pyramide de piffles inversée.

Vous pensez peut-être qu’il est le témoin le plus discrédité, le plus amer, le plus peu fiable, le plus malhonnête et le plus économe de l’actualité à avoir jamais souillé une barre de témoins devant un tribunal de ce pays, sans parler d’être devenu Premier ministre et aspirant à Président du Monde.

D’un autre côté, vous pouvez le considérer comme un véritable patriote churchillien altruiste, un homme qui a sauvé la Grande-Bretagne du Covid et a obtenu le Brexit.

Cela, mesdames et messieurs, est entièrement votre affaire. Pauvres imbéciles trompés.

La sortie de la Grande-Bretagne de l’UE par Boris Johnson a fait plus de dégâts que le coronavirus et c’est pour cela, plutôt que pour les erreurs qu’il a pu ou non commettre pendant la pandémie, qu’il doit être sévèrement puni.

Et sur ce seul chef d’accusation, mesdames et messieurs du jury, vous devez maintenant vous retirer pour examiner votre verdict de… COUPABLE !