La meilleure façon d’évaluer l’accord commercial de Boris avec l’UE est de voir qui est pour et qui y est opposé. Malgré le mauvais sang entre eux, Nigel Farage a réservé à l’accord un accueil magnanime, quoique prudent.

Alors que Farage réserve sagement le jugement final jusqu’à ce qu’il ait lu les petits caractères, il peut voir la situation dans son ensemble et saisir la signification historique de ce qui a été accompli.

« La guerre du Brexit est terminée », a déclaré l’homme qui a consacré les trois dernières décennies à faire campagne pour que la Grande-Bretagne se débarrasse des chaînes de Bruxelles.

Avec une grâce louable manquant manifestement de restes purs et durs, le chef du Brexit a librement admis que le Premier ministre resterait dans les mémoires comme « l’homme qui a fait le travail ».

Pendant ce temps, les féroces fédérés de The Guardian et The Independent sont apoplectiques dans leur condamnation, malgré le fait que l’accord ait été salué par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ils n’ont réussi qu’à exposer leur désespoir et la rareté de leur argumentation.

Ayant perdu toutes les grandes batailles, les opposants à l’accord sont maintenant réduits à se cramponner à des pailles, à se moquer du statut des pommes de terre à germer cultivées en Écosse et de quelque chose appelé Erasmus, qui ressemble à une marque de mousse à raser.

Il s’avère qu’Erasmus est un programme d’échange d’étudiants européens, qui est remplacé par un nouveau programme, nommé d’après le génie britannique Enigma Alan Turing, et donnera aux étudiants la chance de fréquenter les meilleures universités étrangères non seulement en Europe mais partout dans le monde.

Donc pas de grandes difficultés là-bas, alors.

Et en parlant de sans grâce, le leader travailliste Max Headroom a démontré son manque de pertinence en rejetant l’accord avant d’annoncer qu’il dirait à son parti de voter pour cela au Parlement. Quel avocat complet et absolu.

Comme Boris, Starmer est clairement en faveur d’avoir son gâteau et de le manger, du moins en ce qui concerne le Brexit – auquel il s’est opposé avec véhémence mais prétend maintenant soutenir une ruse cynique destinée à reconquérir les électeurs travaillistes du Nord et des Midlands qui ont déserté. aux conservateurs en masse lors des dernières élections.

Je suppose que pourvu que Boris puisse mettre ce cauchemar de Covid derrière lui, ils ne se laisseront plus berner.

Bien sûr, comme pour tout ce qui concerne l’UE, le diable est dans les détails – 500 pages à l’avance, avec 1 500 autres à venir. Le budget de chaque chancelier britannique contient des méchants cachés, tels que l’impôt pâteux, caché à la page 94, paragraphe XI, qui ne deviennent apparents que quelques jours plus tard.

De même, pouvons-nous nous attendre à ce que cet accord commercial lève quelques accusations de profondeur importunes, posées par des avocats de l’UE pratiquant l’art de la tromperie.

Mais à moins que nous ayons été vendus un chiot de Noël criblé de teigne, rien ne devrait empêcher l’accord de recevoir le sceau d’approbation des Communes la semaine prochaine. Même Farage a admis qu’il voterait pour cela en principe, s’il était député.

Mis à part les mises en garde, c’est quelque chose que les Brexiteer-ultras récalcitrants du groupe de recherche européen conservateur devraient garder à l’esprit s’ils envisagent de s’opposer à l’accord à la recherche d’une pureté idéologique absolue.

Ils devraient également examiner le chemin parcouru. Il y a un peu plus de deux ans, l’accord conclu par Boris dépassait notre imagination la plus folle.

En octobre 2018, étant donné le cauchemar de la reddition avortée des Chequers de Mère Theresa – qui nous aurait condamnés à perpétuité au statut de vassal de l’UE – et les efforts honteux d’un Parlement du Reste et d’un Président partisan pour annuler le résultat du référendum, certains d’entre nous étaient désespérés. Voici ce que j’écrivais à l’époque: «Même les plus purs et durs« sans accord »Les Brexiteers comme moi doivent accepter, comme l’a dit Mick Jagger, que vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez.

«Le mieux que nous puissions espérer à ce stade avancé est un accord Norway For Now, qui nous ferait sortir de l’UE sans entraves au commerce sans friction. Ce ne serait pas idéal, mais nous pourrions essayer d’en retirer les os plus tard.

Nous nous sommes retrouvés avec Norway Plus Plus Plus Plus – moins, pour l’instant, tout ce que nous voulions pour la pêche.

Contrairement à la Norvège, nous n’aurons pas à payer un sou à Bruxelles en échange de l’accès au marché unique. Nous avons négocié le premier accord sans tarifs ni quotas que l’UE a conclu avec n’importe quel autre pays.

Il n’y aura pas de libre circulation et nous cesserons d’être soumis à la juridiction de la Cour européenne de justice.

Comme la campagne Leave a promis en 2016, nous avons repris le contrôle de notre argent, de nos frontières, de nos lois et, oui, de nos eaux traditionnelles. Nous sommes à nouveau un État côtier souverain.

Enfin, Brexit signifie enfin Brexit.

Je comprends parfaitement la déception de ceux qui travaillent dans le secteur de la pêche, mécontents que les navires étrangers soient toujours autorisés à chaluter nos eaux et à prendre la part du lion des prises.

Mais ce n’est que pour cinq ans et demi, après quoi nous assumons une totale autonomie en matière de pêche. Étant donné que cela fait quatre ans et demi que nous avons voté sur le congé, cela passera en un clin d’œil.

Cela nous donnera également le temps de reconstruire notre flotte de pêche, grâce à de généreuses subventions du gouvernement.

D’ici 2026 également, notre position de négociation se sera encore renforcée au fur et à mesure que nous commercialisons plus largement avec le reste du monde et que notre dépendance à l’égard des affaires avec l’UE se rétrécit.

Ces quatre ans et demi doivent également être mis en perspective à côté des cinq décennies qui se sont écoulées depuis que l’ancien Premier ministre, Grocer Heath, a vendu notre industrie de la pêche en échange d’une place aux tables de banquet du homard à Bruxelles.

D’un point de vue personnel, en janvier, cela fera 50 ans que j’ai commencé à travailler sur un hebdomadaire local aujourd’hui disparu. Tout au long de ma carrière dans le journalisme, l’Europe a été une plaie courante, jamais loin de faire irruption.

En tant que jeune hack, j’étais contre l’adhésion. En 1975, j’ai voté contre notre adhésion continue au référendum d’Harold Wilson.

Au début des années 90, je présentais mes propres émissions sur la radio LBC, me dressant quotidiennement contre le traité de Maastricht, avec des invités réguliers Bill Cash et un jeune député appelé Iain Duncan Smith.

J’étais à l’antenne l’après-midi du mercredi noir de septembre 1992, lorsque le chancelier Norman Lamont a gaspillé des milliards de dollars en essayant en vain de maintenir la livre rattachée au MCE, la répétition générale de l’euro.

Le rédacteur financier de LBC a continué à se précipiter dans le studio toutes les cinq minutes alors que Lamont augmentait les taux d’intérêt, atteignant finalement un astronomique de 15 pour cent.

C’est le jour où j’ai décidé que notre adhésion à l’UE était vouée à l’échec, quel que soit le temps qu’il faudrait pour imploser. Ce fut aussi le jour où un certain Nigel Farage, alors commerçant de la City, démissionna du Parti conservateur, rejoignit l’UKIP et consacra sa vie à la poursuite solitaire de la sortie de la Grande-Bretagne du super-État européen sclérosé.

Quand j’ai obtenu mon diplôme plus tard à Sky, j’étais à peu près le seul présentateur de télévision à offrir une plate-forme à Farage. Il m’a par la suite admis qu’il y avait des moments où lui aussi s’était demandé si l’effort en valait la peine, compte tenu des abus – physiques et verbaux – qu’il a subis et des sacrifices financiers qu’il a consentis.

Mais il a été revendiqué de manière spectaculaire en 2016, lorsque la Grande-Bretagne a voté en faveur du départ.

Sans un Boris optimiste à la tête de la campagne officielle de congé, Project Fear aurait presque certainement prévalu. Mais Farage a organisé le référendum et a travaillé sans relâche pour la victoire.

Peut-être que maintenant le premier ministre peut rendre la pareille à Farage et le récompenser tardivement avec une chevalerie ou une pairie.

Après tout, si les Lords doivent continuer en tant que chambre de révision, il n’y a personne de mieux qualifié qu’un homme qui a passé sa vie à passer au crible les directives européennes et à défendre les intérêts britanniques.

Boris profite à juste titre du moment, mais le mérite appartient également au peuple britannique.

Comme le dit Farage: « Cette victoire est un hommage aux hommes et aux femmes ordinaires qui se sont élevés contre l’establishment de Westminster – et ont gagné. »

Quelle que soit la manière dont nous avons voté en 2016, nous pouvons tous aujourd’hui pousser un soupir de soulagement bien mérité. Comme l’a dit le Mail le matin après le référendum: «Take A Bow, Britain».

Et comme Ursula von der Leyen a cité Paul McCartney: «La route a été longue et sinueuse.

Tu peux le répéter. Et si l’affaire est assez bonne pour Farage, c’est assez bien pour moi.

Ou comme un autre Beatle aurait pu conclure: Joyeux Noël, la guerre du Brexit est terminée.