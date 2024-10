Richard Jefferson a sa première chance de remplacer JJ Redick

La saison dernière, ESPN a traversé une porte tournante sans précédent d’analystes de jeux NBA. Et le prochain homme à être rappelé du banc est Richard Jefferson.

Tout a commencé avec la décision controversée d’abandonner Mark Jackson et Jeff Van Gundy après des années de service aux côtés de Mike Breen dans l’une des équipes d’annonceurs principales les plus anciennes de l’histoire du sport télévisé. Tout d’abord, ESPN a décidé de ramener Doc Rivers pour faire équipe avec Doris Burke et Breen pour leur nouveau trio principal. Ensuite, Rivers est retourné au poste d’entraîneur avec les Milwaukee Bucks à la mi-saison pour être remplacé par JJ Redick. Et maintenant, ESPN se retrouve à nouveau avec un siège vide maintenant que Redick est également devenu entraîneur avec les Lakers de Los Angeles.

Mais au lieu de simplement laisser Breen et Burke en duo, ESPN semble attaché à l’idée d’un stand NBA composé de trois personnes.

Alors quand leur saison 2024-2025 débutera mercredi soir, ce sera Jefferson dans le fauteuil du deuxième analyste pour la première diffusion par ESPN de la campagne lorsque les 76ers de Philadelphie affrontent les Bucks de Milwaukee.

Tim Legler, qui a récemment signé un nouveau contrat avec le réseau pour faire plus de jeux en tant qu’analyste, sera ensuite aux côtés de Dave Pasch pour la seconde moitié de leur programme double d’ouverture de saison d’ESPN pour Suns-Clippers.

ESPN va encore faire bouger les choses vendredi soir alors que la nouvelle recrue Michael Grady s’associe à Burke pour les Pacers-Knicks tandis que Jefferson et Ruocco se réunissent pour les Lakers-Suns.

Alors qu’est-ce que tout cela signifie ? Eh bien, tout comme nous l’avons vu avec la couverture du golf par NBC tout au long de 2024, il y aura une rotation d’analystes qui rejoindront Breen et Burke pour l’équipe d’annonce principale tout au long de la saison. Selon Andrew Marchand à L’AthlétismeLegler et Jay Bilas pourraient également s’essayer avec d’autres possibilités illimitées. Quelqu’un chez ESPN a-t-il appelé Mike Fratello ? Et Tom Tolbert ?

Bien que cela semble être une compétition ouverte à ce stade, il est révélateur que Richard Jefferson ait la première chance de briller lors de la première soirée de couverture d’ESPN. Attendez-vous à ce qu’ESPN continue de mélanger les annonceurs pendant les deux premiers mois jusqu’au jour de Noël, date à laquelle nous devrions avoir une bonne idée de qui d’autre ESPN envisage fortement pour le rôle en fonction de qui rejoint Breen et Burke dans l’équipe supérieure.

Si c’est encore Jefferson, alors il devrait avoir la piste intérieure. Mais s’il s’agit finalement de Bilas ou de Legler, nous n’aurons peut-être pas notre réponse quant à ce que sera le principal stand NBA d’ESPN pour la finale jusqu’à ce que le mois de juin se rapproche beaucoup. Et pendant cette période, peut-être qu’ils finiront tous par partir pour devenir entraîneur en NBA et que Mike Breen n’aura plus qu’à convoquer les finales NBA en solo.