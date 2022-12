Richard Henriquez : retour vers le futur

– Mots de Laura Goldstein Photographies de Lia Crowe

Chercher. Un quatre tonnes, 35 pieds de haut Le chêne des pins est une relique feuillue isolée surplombant la spectaculaire baie English de Vancouver. Habituellement, les feuilles vertes à roussâtres se fondant dans le magenta à l’automne pourraient capter brièvement votre attention lorsque vous marchez le long de la digue. Sauf que cet arbre est placé sur la terrasse penthouse à couper le souffle au sommet d’Eugenia Place, un immeuble en copropriété de 18 étages sur Beach Avenue. La vue commande un arrêt complet. Comment est-il arrivé là-haut ?

“L’arbre, apporté de l’Oregon, représente une forêt primaire qui couvrait la région il y a 80 ans. La jardinière en forme de soucoupe dans laquelle il repose contient 100 000 livres de terre. L’arbre y a été hissé à l’aide d’une grue Liebherr », explique l’architecte du bâtiment, Richard Henriquez, directeur fondateur de Henriquez Partners Architects (HPA), depuis son studio de Vancouver.

Dans un hommage aux origines de la région, qui abritait autrefois des cabines à ossature de bois et un salon de thé, la conception de Richard d’empreintes en béton dans le hall et le parking est un hommage subtil au site d’origine. Aménagé avec des jardinières en tronc d’arbre en béton coloré sculptées à la main remplies de fougères indigènes, le bâtiment commémore les vastes forêts qui enveloppaient autrefois la région.

L’architecte terre-à-terre ne respire pas l’hyper-ego des nombreux «stararchitectes» qui conçoivent des bâtiments incroyables hors du contexte de leur environnement. C’est parce que l’octogénaire pimpant, avec une touffe de cheveux blancs et des spécifications encadrées de rouge, a un immense respect pour l’histoire et la culture de la communauté, qu’il recherche méticuleusement avant de se lancer dans chaque projet architectural.

Peut-être que cette tendance est née de l’histoire personnelle fascinante de Richard en Jamaïque, où il est né.

“Les premiers Juifs sont venus en Jamaïque fuyant l’Inquisition espagnole en 1665, et à l’époque les Britanniques avaient conquis l’île. Mes ancêtres sont arrivés de Grande-Bretagne, et c’est là que j’ai été élevé », explique Richard. Il rit : « J’ai encore quelques cousins ​​là-bas qui font fonctionner la seule synagogue.

Artiste et sculpteur prolifique à l’âge adulte, Richard se souvient : « J’ai fait des sculptures en calcaire et des peintures quand j’étais enfant, et vers 10 ans, j’avais déjà décidé que j’allais être architecte comme mon grand -oncle Dossie. Je me souviens aussi de l’odeur de la peinture, car les bâtiments en Jamaïque étaient en bois et toujours peints à l’extérieur.

Pour célébrer la 53e année de travail percutant de Richard dans la ville de Vancouver et au-delà, un documentaire de 30 minutes a été commandé par Marcon Developments. Richard Henriquez : Construire des histoirespar All in Pictures, capture la passion de Richard comme l’un des meilleurs architectes du Canada à travers des entrevues, des animations, des collages et, surtout, le contexte historique de chaque projet de construction.

Les nombreux prix de Richard incluent la Médaille d’or de l’Institut royal d’architecture du Canada en 2005, la Médaille du Gouverneur général en 1994 et l’Ordre du Canada en 2017 pour sa contribution à l’architecture au Canada.

« Nous devons nous plonger profondément dans l’homme et son travail », s’enthousiasme la productrice d’All in Pictures, Leah Mallen, qui participe au Festival du film d’architecture et de design à Vancouver.

Quelques-uns des projets de Richard incluent la tour Sylvia, le Presidio, la place Eugenia susmentionnée, le centre Sinclair et le centre de recherche sur le cancer de la Colombie-Britannique à Vancouver; le Justice Institute of British Columbia à New Westminster; et le bâtiment des sciences de l’environnement de l’Université Trent à Peterborough, en Ontario.

Le documentaire met également en valeur la créativité insatiable de Richard en tant qu’artiste à part entière. Son cylindre cylindrique fascinant à la maison Théâtre de la mémoire, qu’il a conçu, est réimaginé à partir du “cabinet de curiosités” rendu populaire à la Renaissance italienne. Des étagères et des armoires en bois sur un sol en verre s’élèvent vers la lucarne du plafond aux poutres apparentes, affichant des modèles, des dessins et des souvenirs de famille. Théâtre de la mémoire a été créée lors d’une exposition à la Vancouver Art Gallery avant de se rendre en Italie pour la Biennale de Venise en 1996.

L’atelier de Richard dans le garage reconverti de sa maison abrite des outils électriques et des tiroirs débordant d’éphémères collectés tels que des plumes, des squelettes et des trouvailles de plage de la nature qu’il évoque dans des sculptures et des collages.

En 2021, Richard crée Totems COVIDune installation de sculptures sur Jericho Beach à partir d’objets trouvés et de bois collectés par lui et sa femme depuis 60 ans, Carol Henriquez, lors de promenades quotidiennes dans le parc voisin de Jericho Beach.

La même année, Richard a achevé la refonte de quatre étages et d’un théâtre pour Arts Umbrella, une académie des arts pour les jeunes de Granville Island. Par coïncidence, sa femme Carol était co-fondatrice d’Arts Umbrella en 1979.

Et le gland ne tombe pas loin du chêne des pins. Le fils de Richard et Carol, l’architecte Gregory Henriquez, directeur général de HPA, supervise le complexe actuel d’Oakridge Park, d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars, avec Westbank à Vancouver.

Sans intention de ralentir ou de se reposer sur ses lauriers, Richard travaille actuellement sur la phase II de l’école primaire Coal Harbour sur le front de mer de Vancouver. Il comprendra une garderie, une aire de jeux sur le toit et 60 logements sociaux dans les six niveaux supérieurs. La date d’achèvement prévue du projet est août 2024.

Richard déclare : « Pour moi, l’architecture consiste à créer un lieu unique au monde. L’art essaie de connecter ces choses qui ne sont pas connectables et d’expliquer ce que c’est que d’être humain.

Richard Henriquez : Construire des histoires est à l’affiche de festivals de films d’architecture partout au Canada et à l’étranger. On peut également le voir sur Shelter, un service de streaming d’architecture. Visitez richardhenriquez-building-stories.com pour en savoir plus.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Architecture