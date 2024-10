Richard Hatch dénonce Jeff Probst pour les changements « malavisés » apportés à Survivor depuis la saison 1 (exclusif)

Le gagnant de la saison 1 a révélé ce qu’il lui faudrait pour revenir dans Survivor pour la 50e saison de la série, avant de partager ce qu’il pense vraiment de l’époque actuelle de la série – qu’il regarde encore chaque semaine.

Richard Hatch n’exclut pas un retour à Survivant … même s’il n’est pas totalement d’accord avec l’état actuel de la série.

TooFab s’est entretenu avec le vétéran de la télé-réalité après son élimination des chaînes MTV Maison des méchants jeudi, où il a partagé à quoi ressemble son avenir à la télé-réalité et ce qu’il lui faudrait pour revenir pour le SurvivantC’est la 50e saison.

« La vie a toujours été une question d’opportunités. Et j’ai vraiment été intrigué par le fait d’essayer différentes choses et d’explorer. J’ai eu une vie vraiment, vraiment intéressante. J’ai été terriblement, horriblement détournée par ce qui s’est passé après. Survivrer », a-t-il déclaré à TooFab. « Et cela fait partie du fait que notre système est en panne et c’est plus que ce dans quoi nous pouvons nous plonger maintenant – les préjugés, et cetera, mais j’aime la vie. J’aime moi-même. J’adore explorer les opportunités. Et donc on ne sait pas où vous me verrez ensuite. »

Hatch a été reconnu coupable d’évasion fiscale après avoir omis de déclarer environ 1,4 million de dollars de revenus, y compris ses gains d’un million de dollars lors de la première saison de Survivor en 2000. Il a été condamné à 51 mois de prison et à trois ans de liberté surveillée. Après sa libération en 2009, il a été condamné à déposer à nouveau ses impôts de 2000 et 2001 et à payer ce qu’il devait, mais il a été renvoyé en prison pour neuf mois supplémentaires pour ne pas l’avoir fait.



NBCUniversal Richard Hatch explique pourquoi il n’a pas pu survivre à une maison de méchants (exclusif)

Voir l’histoire

Quant à ce qu’il faudrait à Hatch pour revenir après que sa vie ait été, comme il l’a dit, « détournée » par la série, le vétéran de la télé-réalité a déclaré qu’il avait quelques « demandes raisonnables » qui devraient d’abord être satisfaites.

« Je n’ai aucune idée d’où je me situe avec la franchise, mais il y a les gens derrière… Mark Burnett et Jeff Probst, par exemple, qui ont agi de manière incroyablement irresponsable en ne s’engageant pas avec moi et en ne corrigeant pas leurs propres erreurs. cela aurait pu éviter que ma famille et ma vie ne soient dévastées », a déclaré Hatch.

« Est-ce que j’ai de la rancune ? Ce n’est pas une rancune. J’ai juste l’impression que cela indique qui ils sont en tant que personnes. Et c’est dommage qu’ils ne soient pas un peu plus responsables. Ils sont dans des positions de pouvoir où ils auraient pu prendre des décisions. une différence, peut faire une différence, et ils choisissent de ne pas agir. Et je pense que c’est irresponsable. Et je pense que les gens peuvent en quelque sorte voir que c’est comme ça qu’ils agissent, à quel point ils se soucient peu des participants qu’ils engagent dans la série. » a-t-il poursuivi.

Lors de son procès pour fraude fiscale, L’avocat de Hatch aurait déclaré son client surpris d’autres concurrents en train de tricher et les producteurs de la série ont accepté de payer ses impôts s’il gagnait. Burnett, cependant, a témoigné que le contrat de Hatch avec la série stipulait qu’il était responsable des taxes.



Getty

« De mon point de vue, cela n’a rien à voir avec le jeu. J’adore le jeu. Je n’ai jamais manqué un épisode », a-t-il précisé. « Et donc, vous savez, certaines choses devraient se produire s’ils m’appelaient. Et je pense que ce seraient des demandes simples et raisonnables. Et puis je jouerais s’ils le faisaient. »

L’ère actuelle de l’émission a largement changé de format et de style depuis l’époque de Hatch, comme l’a récemment déclaré l’animateur Jeff Probst. Survivant ne veut plus lancer de « méchants », un terme que de nombreux fans de la série ont appelé Hatch. Mais le gameplay plus court et totalement différent de la série, impliquant de nombreuses idoles et avantages, ne rend qu’un mauvais service aux téléspectateurs, a déclaré Hatch à TooFab.

« Je pense que Jeff est particulièrement responsable des problèmes de la série, et je ne pense pas qu’il comprenne. Et toute son approche plus sainte que toi de cette idée de l’absence de méchants est vraiment erronée », a soutenu Hatch. « J’en ai déjà parlé, mais c’est juste… il ne comprend pas le jeu. Et je pense que les gens m’entendront dire ça et penseront : ‘Oh, quel ego. C’est un hôte.’ Il le fait bien, mais il n’est pas conscient de ce qu’il faut pour bien jouer au jeu et de ce qui se passe. Et je pense, franchement, qu’il n’est tout simplement pas assez intelligent pour comprendre pourquoi les téléspectateurs sont attirés par la série.

Pourquoi Larissa Lima, star de House of Villains, pense qu’elle était une « cible majeure » avant son élimination (exclusif)

Voir l’histoire

Il a poursuivi : « Et ça lui manque. Il rate le bateau d’une manière très, très, très grande quand il dit des choses comme ça et quand il a apporté certains des changements qu’il a apportés. Et je me sens mal uniquement pour les téléspectateurs et les participants qui sont soumis aux changements qu’il apporte, au lieu de chercher à savoir ce qui pourrait être fait pour rendre la série encore meilleure et de mieux en mieux, et servir à la fois les participants et les téléspectateurs d’une manière qui serait respectable. «

TooFab a contacté Probst pour commentaires.