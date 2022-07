Richard Hannon en quête d’une cinquième victoire en Super Sprint à Newbury | Nouvelles de la course

Avec quatre victoires lors des huit derniers renouvellements du Weatherbys Super Sprint, Richard Hannon rattrape rapidement son père, Richard Hannon senior, qui a remporté la course à sept reprises.

Enchérissant pour une quatrième victoire en cinq ans, le gestionnaire de Herridge a une autre main forte, sellant cinq des 21 déclarés pour le précieux tiret de Newbury de cinq furlongs de samedi.

Miami Girl, qui a remporté deux de ses quatre départs pour Amo Racing de Kia Joorabchian, a terminé cinquième derrière Dramatized dans le Queen Mary à Royal Ascot et a enchaîné avec la victoire dans une épreuve à trois coureurs pour pouliches à Windsor.

“Miami Girl est en bonne forme”, a déclaré Hannon. “Elle a bien couru dans le Queen Mary et a évidemment gagné à Windsor – elle a acquis plus d’expérience là-bas et nous sommes très contents d’elle.

“Ce n’était pas une course facile, mais elle a eu une belle pause d’ici là et elle va très bien à la maison.”

Swift Asset n’a eu que deux courses, toutes deux à Windsor, s’appuyant sur ses débuts cinquièmes sur six stades avant de remporter une jeune fille restreinte sur le voyage minimum avec une certaine facilité.

“Swift Asset est un très beau cheval et il courra très bien”, a déclaré l’entraîneur confiant.

Armor Propre, partie dans un maiden à Carlisle lors de son deuxième départ, est une autre corde à l’arc du chantier, et Hannon a ajouté : « C’est une belle pouliche. Elle est assez rapide et j’en suis très content.

“Elle vient d’être battue d’une tête et mérite de tenter sa chance dans une course comme celle-ci et cette course est encadrée pour des chevaux comme elle.”

Julie Wood a été l’une des principales propriétaires du chantier et a connu le succès dans cette course avec If Paradise en 2003. Ses soies rouges et vertes distinctives seront portées par Hayley Turner, qui s’associe à Land Of Summer, un premier buteur de Brighton qui revient en voyage après avoir été battu de sept longueurs à Albany à Ascot.

“Nous sommes satisfaits de Land Of Summer, mais elle a du pain sur la planche. C’est une pouliche coriace. Nous l’avons gagnée plusieurs fois, tout comme Julie Wood”, a déclaré Hannon.

“Donc, avec Galore, qui a bien couru sur six stades la dernière fois, nous avons quelques chances avec le genre habituel de coupables. Nos chevaux aiment cette piste locale et sans avoir de mégastar, nous avons encore des chances de gagner. “

La favorite probable est Maria Branwell, formée par David O’Meara, qui a suivi une première victoire à Thirsk avec une victoire dans les National Stakes compétitifs à Sandown, mais a perdu son record invaincu lorsqu’elle était troisième dans le Queen Mary.

Le gestionnaire du North Yorkshire selle également le buteur de Hamilton Not For Profit, et a déclaré: “Maria Branwell est en bonne forme depuis Ascot, nous sommes vraiment contents d’elle.

“Sa forme a l’air solide comme le roc, elle a un bon poids (8e 11 lb) et j’espère que cela lui conviendra bien.

“Not For Profit n’a pas fait grand-chose de mal à Hamilton, il a bien gagné son maiden là-haut. Il ne serait probablement pas aussi précoce que Maria, mais c’est un bon cheval et j’espère qu’il pourra gagner de l’argent.”

Eddie’s Boy, formé par Archie Watson, troisième derrière Little Big Bear au château de Windsor lors de la réunion royale, a occupé le même poste lors de la poursuite de Rocket Rodney dans les Listed Dragon Stakes à Sandown il y a quinze jours.

Tom Palin, directeur de course pour Middleham Park Racing, propriétaire du poulain, pense que la monture de Hollie Doyle a été un peu malchanceuse la dernière fois.

“C’est le Super Sprint et nous appelons ce cheval ‘Fast Eddie’ – il est super rapide”, a déclaré Palin.

“Sur les classements officiels et les pondérations, nous avons un peu à trouver avec le cheval de David O’Meara, qui a été assez impressionnant, mais je ne voudrais pas vraiment échanger notre cheval contre trop d’autres dans la course.

“Dans les Dragon Stakes, il s’est un peu resserré sur le rail et aurait probablement pu terminer deuxième, c’est certainement ce que Hollie a ressenti, et le château de Windsor a également été une bonne course.

“Je pense que la piste à Newbury serait positive, le léger négatif serait le match nul car nous sommes 21 sur 21, ce qui n’est pas nécessairement l’endroit où il faut être. Mais nous ne pouvons rien y faire et j’espère que nous y irons. avec des revendications de premier plan.”

Rogue Spirit, vainqueur de deux de ses trois départs et battu d’une encolure dans l’autre, représente Tom Clover.

“Cela a toujours été le plan depuis que nous avons acheté le cheval pour essayer d’aller au Weatherbys Super Sprint”, a déclaré le manieur de Newmarket.

“C’est une course que j’aime beaucoup et c’est agréable pour nous de cibler des chevaux de deux ans et d’avoir une chance de gagner de bons prix.

“Il semble très bien. Sa forme a très bien fonctionné et il semble en bonne forme à la maison.”

Richard Fahey, vainqueur de cette course en 2013, 2015 et 2017, s’appuie sur Dare To Hope et Claretina.

Le premier a été battu d’une courte tête à Ripon lors d’une offre pour faire suite à un premier succès à Nottingham et revient au voyage minimum.

“Ils doivent tous les deux intensifier ce qu’ils ont fait, mais c’est un gros pot et nous allons essayer”, a déclaré Fahey.

“Ils pourraient tous les deux lutter pour un peu de rythme. Dare To Hope n’a pas été battu de loin la dernière fois à Ripon, et reculer d’un mètre pourrait bien être dans son allée.

“C’est un cheval plutôt sympa et nous l’aimons. S’il peut s’accrocher tôt, il pourrait rentrer à la maison et la pouliche n’a pas de poids, alors nous verrons ce qui se passera.”