RICHARD Hammond a fait une blague TRÈS grossière sur Jeremy Clarkson dans des bloopers hilarants de The Great Escapists.

Le co-animateur du Grand Tour s’est associé à Mythbusters Tory Belleci pour une nouvelle série de survie sur Amazon Prime Video.

Richard, 51 ans, fait naufrage sur une île déserte avec Tory, et le couple doit non seulement survivre, mais créer une « île paradisiaque ».

Chaque épisode les voit assumer d’énormes exploits d’ingénierie alors qu’ils travaillent avec les matériaux du naufrage et ce qu’ils trouvent sur l’île, mais comme le révèle ce clip exclusif aux rayons X, les choses ne se sont pas toujours déroulées comme prévu.

En plus de lutter pour fabriquer des radeaux et des gadgets appropriés, Richard est également vu en train de faire une blague grossière sur son co-animateur du Grand Tour, Jeremy, dans un blooper dans les coulisses.

Richard et Tory se préparaient à faire la course avec les véhicules qu’ils avaient construits sur le sable et avaient placé un sac rembourré en forme de personne au sommet d’une structure avec un drapeau à damier.

Après l’avoir nommé Jeremy, le couple avait fixé un fil à sa main qu’ils pouvaient tirer et faire tomber le drapeau et donner le signal de commencer la course, mais la bobine de blooper révèle que cela n’a pas fonctionné à plusieurs reprises.

Tory a plaisanté: « J’aurais peut-être dû faire un peu mieux, ce n’est pas facile d’arracher Clarkson. »

Richard a répondu effrontément: « Je pensais que cela aurait été plus facile que ça. »

Dans la bande-annonce de la série, Richard a été vu en train de faire une autre blague aux frais de Jeremy, ramassant un ballon de football jeté sur le sable et disant: « Vieux, coriace et hors de forme … je vous appellerai Clarkson ».

Ailleurs dans la bobine de blooper, qui peut être trouvée via X-Ray en appuyant sur votre télécommande Fire TV ou en appuyant sur votre écran mobile pour accéder à plus de contenu bonus, Richard a été vu se faire la langue en faisant une concoction avec des algues.

On voit également la star lutter pour allumer un feu dans un four qu’il avait construit avec Tory ainsi qu’une grande arme de style bazooka qu’il avait lui-même créée avec le matériel naufragé.

The Great Escapists sort aujourd’hui, vendredi 29 janvier sur Amazon Prime Video.