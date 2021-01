AVEC Le Grand Tour présenté à travers le monde, Richard Hammond est une star mondiale de l’automobile.

Mais lorsqu’il a fini de filmer le spectacle automobile dans des pays lointains et qu’il retourne chez sa femme et ses enfants, le pétrolier de 51 ans connaît sa place.

Et c’est juste au bas de l’ordre hiérarchique à la maison à Ross-on-Wye, Herefordshire, où il doit faire ce que sa femme Mindy et ses filles Isabella, 20 ans et Willow, 17 ans, veulent faire.

Dans une discussion exclusive, Richard dit: «Je ne rentre pas à la maison et je m’attends à ce que la maison s’adapte autour de moi.

«Nous avons une règle que nous avons mise en œuvre à la naissance d’Izzy, selon laquelle la maison fonctionne sans moi quand je suis absent, et quand je rentre à la maison, j’essaie de trouver une place docilement.

«Cela a toujours été comme ça et c’est une chose subtile, une chose nuancée, mais c’est critique.

«Je ne rentre pas, je m’assois à la table et je dis:« D’accord, famille, je suis de retour ». C’est plus comme: «Bien, que se passe-t-il, que faisons-nous? et je m’intègre simplement. Sinon, il y aurait un énorme trou quand je serais absent et que tout le monde me manquerait, et je ne veux pas de ça.

«Je ne veux pas qu’ils se réveillent le matin et pensent: ‘Oh non, il n’est pas là’, je veux qu’ils pensent à un moment de la journée: ‘Ce serait bien de voir papa’, mais pas au détriment de leur vie quotidienne. Ce serait catastrophique.

«Nous quatre sommes incroyablement proches, mais ils peuvent aussi bien fonctionner sans moi.»

Les restrictions de voyage dues à Covid-19 ont, bien sûr, changé encore davantage l’ordre de passage dans la maison Hammond.

Lorsque le premier lock-out a eu lieu en mars, Richard venait de terminer le tournage de sa nouvelle émission Amazon Prime The Great Escapists au Panama, et il n’a réalisé qu’un seul film depuis – un spécial Grand Tour en Écosse.

Le reste du temps, il est resté à la maison et a constaté que cela affectait ses relations familiales – d’une manière positive.

Il dit: «Je suis à la maison depuis la plus longue période de ma vie.

«En conséquence, j’ai fait l’école dirigée presque tous les matins. Je suis toujours debout en premier, puis je jette la jeune fille de 17 ans hors du lit – c’est dangereux, je vous le dis – puis je l’emmène à l’école et à la maison, promène les chiens.

«Je pense que j’ai trouvé une plus grande place dans la maison. Je pense que, comme beaucoup de gens, je changerai probablement ma façon de travailler en conséquence.

Richard discute sur Zoom pour promouvoir The Great Escapists – son premier projet solo dans le cadre du grand accord Amazon Prime qu’il a signé avec ses co-stars du Grand Tour Jeremy Clarkson et James May.

Lorsque le trio a décidé d’arrêter de tourner des émissions en studio et de se concentrer sur des films tournés occasionnellement à l’étranger, chacun s’est vu offrir la possibilité de faire sa propre série.

Richard a choisi de ne pas se lancer complètement en solo pour The Great Escapists, en faisant plutôt équipe avec le présentateur de télévision américain Tory Belleci, qui anime l’émission scientifique MythBusters sur Discovery Channel. Le format hybride dramatique-science de la nouvelle émission voit le couple faire semblant d’être naufragé sur une île déserte.

Ils proposent une série d’engins pour les aider à survivre sur l’île, en utilisant des matériaux trouvés dans l’épave et un conteneur maritime échoué. Ils expliquent ensuite la pop-science derrière leurs inventions tout en s’amusant à travailler sur des gadgets plus luxueux comme un four à pizza et un fabricant de hooch.

C’est la première des deux nouvelles séries réalisées par la société de production de Richard Chimp – l’autre étant Big, on Discovery de Richard Hammond – et bien qu’il ait clairement travaillé dur avant le verrouillage, dans l’émission, il a également l’air le plus détendu et en bonne santé qu’il ait été. dans des années.

Interrogé à ce sujet, il admet qu’il s’entraînait tous les jours sur le balcon de son hôtel de luxe à Panama qui surplombe une mer turquoise.

L’exercice a été important pour Richard, même avant son accident de voiture presque mortel en 2006 qui l’a laissé avec une lésion cérébrale. Il dit: «J’ai toujours dû faire de l’exercice, même avant une lésion cérébrale.

«J’ai des poids ajustables et un banc sur mon balcon, non pas parce que je veux être beau corps de plage, mais c’est pour ma tête.

«Après une blessure, j’ai été sensibilisé à la sensibilité des neurochimiques dans notre cerveau. Si vous vous levez avant le travail et que vous faites une forme d’exercice, quoi que ce soit, vous vous envoyez le signal que vous avez de l’importance, il y a une personne ici.

«Vous passez toute la journée à travailler avec des gens, à vous installer dans une machine et à vous assurer qu’elle fonctionne. Mais quand je pars pour ma course, je dis bonjour à ces beaux lézards qui me regardent, puis saute dans l’eau.

«Ces moments consistent à vous réaffirmer que si vous faites partie d’une machine, vous êtes aussi un individu. Mindy, Izzy, Willow et mon chien me manquent et je pense à eux quand je fais de l’exercice ou que je vais courir, puis je peux me permettre de dire: « OK, j’ai géré ça et maintenant je vais prendre ma place dans cette machine ».

«Quand je suis ici, c’est une vie assez égoïste, qui est un peu basique – levez-vous, faites votre travail, allez au lit. C’est tout ce à quoi tu penses.

«Cela signifie que rentrer à la maison est une expérience intéressante parce que je dois ensuite penser à toutes ces autres personnes. Il me faut un certain temps pour dépressuriser. »

Alors que The Great Escapists est beaucoup moins dangereux que certaines des escapades auxquelles Richard et Cie participent lors du Grand Tour, il y a encore des moments poilus.

Ils rencontrent un énorme requin baleine alors qu’ils sont dans l’eau, et une autre scène voit Richard piloter un gyrocoptère de fortune. À un moment donné, il fait la course avec Tory dans un buggy de sable construit lui-même, se moquant de sa réputation d’accident en façonnant un casque de fortune à partir de gilets de sauvetage trouvés dans le naufrage.

Mais Mindy trouve-t-il cela amusant?

C’est elle qui a dû soigner Richard à la santé après son accident initial, qui l’a laissé – de son propre aveu – «totalement fou» et sujet à des accès de colère et des pertes de mémoire à court terme.

‘J’aime les sensations fortes’

Il ajoute: «Elle est très confiante. Elle sait que j’ai beaucoup trop de choses à vivre pour faire quelque chose de stupide.

«Je l’ai elle et mes filles et ma vie et je ne veux pas la jeter.

«J’aime pousser un peu, vous savez, j’aime les sensations fortes mais je ne suis pas motivée par les sensations fortes. C’était assez excitant quand un requin baleine s’est approché de nous dans l’eau, mais je n’étais pas en danger. La chose la plus dangereuse qui m’est arrivée récemment a été de brûler mes morceaux à Madagascar lors du tournage du Grand Tour quand j’ai laissé tomber un repas chaud sur mes genoux. C’était très désagréable.

The Great Escapists est plein de l’humour habituel de Hammond.

Il trouve un vieux ballon de football dans le naufrage et plaisante: « Cette vieille chose en cuir et déformée, nous devrions vous appeler Clarkson », et transforme le ballon en compagnon en un clin d’œil à Wilson, le ballon de volley avec lequel Tom Hank se lie d’amitié le film Castaway. Richard dit du bal en riant: «Franchement, Clarkson a volé certaines scènes.»

Alors, a-t-il parlé au vrai Jeremy de ce rôle principal? Il ajoute: «Je l’ai fait, et il a gloussé. Ne serait-il pas ironique si la saison des récompenses arrive et que la série remporte le prix du meilleur acteur de soutien et que Clarkson l’obtienne? Je serai furieux. Parmi les autres blagues de la série, citons Richard disant: «Savez-vous qui je suis?» et avoir une sélection de ses propres livres pour la lecture nocturne. Est-il si plein de lui-même dans la vraie vie?

Richard dit: «Les gens viennent d’écrire ces trucs et je dirais:« Je semble être un twerp absolu, c’est comme ça que tu m’as écrit ». Charmant.

«Je ne sais pas si c’est réaliste. Suis-je un maniaque du contrôle? Ouais, probablement. Il y a du vrai là-dedans, j’en suis sûr.

«J’ai découvert qu’un de mes plus vieux amis m’appelait Napoléon. Il avait envoyé un e-mail à quelqu’un en disant: «Nous attendrons juste que Napoléon se décide à ce sujet» et il m’a accidentellement copié. Je me suis dit: «M’avez-vous appelé comme ça depuis 25 ans? et il avait. Il m’appelle ça en face maintenant, ce qui est beaucoup plus facile. Si l’émission est bien accueillie et commandée pour une nouvelle série, Richard espère qu’ils pourront le faire en toute sécurité avec les précautions de Covid, étant donné qu’il est filmé sur une île où l’équipe est déjà effectivement dans une bulle.

Cela signifierait être à nouveau loin de sa famille – mais c’est quelque chose qu’il est prêt à faire.

Il ajoute: «Je n’ai jamais été aussi nerveux à l’idée de sortir une émission. Je suis plus exposé, plus vulnérable sur celui-ci que tout ce que j’ai jamais fait.

«Quand nous sommes partis, j’ai sangloté comme un bébé parce que c’était tout un monde qui a pris sept semaines à construire et que nous étions en train de démolir.

«Nous le referions en un clin d’œil. J’espère juste que les gens l’aimeront, car c’était intense à faire.

The Great Escapists sera lancé le 29 janvier sur Amazon Prime Video.

