Richard Hammond craint que la mémoire horrible ne soit une démence causée par un smash à grande vitesse

RICHARD Hammond craint que sa terrible mémoire ne soit une démence causée par son smash à grande vitesse.

Mais le présentateur de télévision, 53 ans, a déclaré qu’il avait eu trop peur pour se faire contrôler par un professionnel.

La star a subi de graves blessures à la tête lorsqu’il a écrasé un dragster à réaction à près de 320 mph lors du tournage de Top Gear en 2006.

Hammond a déclaré au podcast The Diary Of A CEO: “Je m’inquiète pour ma mémoire à plus long terme car ce n’est pas brillant.

«Je dois écrire des souvenirs et travailler dur pour les rappeler parfois.

“C’est peut-être parce que j’ai 53 ans.

« C’est peut-être parce que je travaille beaucoup et que je suis fatigué.

“Cela pourrait être le début d’autre chose.”

Il n’a pas mentionné la démence mais a ajouté : « Parce que c’était un saignement sur le devant, cela pourrait signifier qu’il y a un risque accru.

“J’ai besoin de savoir.”