Richard Gould parle de Surrey, des défis du cricket et de The Hundred alors qu’il se prépare à quitter The Kia Oval | Nouvelles de cricket

Le directeur général de Surrey, Richard Gould, s’est entretenu avec Mike Atherton de Sky Sports pour une interview de grande envergure alors qu’il se prépare à quitter le club après une décennie à la barre.

Avant le deuxième jour du match de championnat LV = Insurance County de Surrey avec Middlesex, Gould, qui quittera The Kia Oval cet été pour prendre la direction de Bristol City, a parlé des difficultés que le comté a rencontrées pendant la pandémie de coronavirus et des défis pour Le cricket anglais avance.

Gould a également critiqué la BCE et, en particulier, The Hundred ces dernières années et a expliqué pourquoi et pourquoi il espère maintenant que la compétition des 100 balles sera un succès. Qu’est-ce que l’interview dans son intégralité dans la vidéo en haut de la page.

Performances sur le terrain de Surrey pendant son mandat

« Nous voulons toujours gagner plus de trophées, nous avons été finalistes du T20 l’année dernière, nous avons eu trois finales consécutives de Lord’s où nous sommes arrivés en deuxième position est décevante. La difficulté pour un club de comté est de nous asseoir dans le championnat. ordre hiérarchique maintenant.

« Nous sommes fiers de la qualité des joueurs que nous développons, amenons et jouons pour l’Angleterre. Dans le match ici aujourd’hui (contre Middlesex), il y a une poignée de joueurs qui joueront pour l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande et il y a un autre groupe de joueurs. qui viennent juste de rentrer de l’IPL En termes de ligne de production et de qualité des joueurs, nous sommes incomparables.

« Vous avez Jason Roy, Tom Curran et Sam Curran qui ne jouent pas à ce jeu. Le problème est de savoir combien de temps avons-nous pour voir ces joueurs? ne jouent pas pour l’Angleterre, ils joueraient pour leur comté.

« Maintenant, ils joueront pour leur comté s’ils ne jouent pas pour l’Angleterre, s’ils ne sont pas reposés pour l’Angleterre, s’ils ne jouent pas dans l’IPL et qu’ils ne jouent pas dans The Hundred. Cela, je peux l’assurer. , est un endroit assez frustrant pour s’asseoir. «

Les Cent

«Ayant passé du temps à Somerset avant de venir ici et ayant grandi dans le football de club, je vois la force d’avoir de bons clubs dans les communautés, travaillant sur une variété d’aspects différents.

« Quand vous regardez n’importe quel club, et peu importe que ce soit un club de comté ou un club local, ils développent des joueurs, ils sont au cœur d’une communauté, ils ont des installations qui agissent alors comme un centre communautaire, ils ont un énorme soutien et je pense que ces éléments peuvent parfois être sous-évalués lorsque vous regardez d’en haut.

« Lorsque des équipes de franchise apparaissent, tout ce qu’elles ont tendance à faire est d’écrémer la crème; leur idée d’une voie de développement des joueurs est un chéquier et je pense que nous devons évaluer ce que les clubs de comté, ou tout autre club de la communauté, fournit réellement. .

« Je n’étais pas une seule voix (en m’opposant aux Cent). Il y a eu une réunion dans le Nottinghamshire, il y a six ou sept ans, où les comtés ont examiné les options et ont décidé – avec une majorité significative – que la préférence était pour un Premier ministre. Ligue T20, basée dans le comté avec promotion et relégation.

« Cela ne correspondait pas au modèle préféré de la BCE et ils ont fait un peu plus d’investigation, ont fait des évaluations et ils ont proposé que le cricket était plus précieux sans les comtés et ils ont offert une somme d’argent pour les comtés. se tenir à l’écart pendant une période pendant l’été pour la création de nouvelles équipes.

Gould quitte Surrey pour prendre la direction de Bristol City

« The Hundred est une arrivée plus tardive, en vérité, parce que l’arrangement original avec les diffuseurs était pour un concours T20. Il a alors été décidé que nous allions avoir un quatrième format et oui, cela a été un peu choquant. Le La raison pour laquelle cela a été un peu choquant est que, en tant que comtés, nous avons été invités à une réunion chez Lord’s, nous nous sommes assis dans une pièce, on nous a dit qu’un quatrième format allait être publié et pendant que nous étions dans le salle, le communiqué de presse a été envoyé.

«Pour toute personne raisonnable, cela ressemblait un peu à une embuscade et donc une réponse négative de certains allait être due.

« J’espère (certains pays n’ont pas signé leur arrêt de mort) et je ne pense pas. Le cricket est en constante évolution et, en partie, c’est sa force mais c’est aussi ses faiblesses. Si vous prenez le football, vous avez quatre niveaux de football professionnel, peut-être cinq, et cette structure n’a pas changé. La valorisation des droits médiatiques et la destination de ces droits médiatiques ont changé avec le temps, mais vous avez cette structure et les équipes y concourent et montent et descendent.

« Je pense que dans le système des comtés, nous avons quelque chose de similaire et voyons ce qui se passe. Nous espérons que The Hundred est un grand succès, nous espérons que chaque match ici jouera avec une participation à guichets fermés et nous ferons notre absolu. tout est possible pour s’assurer qu’elle est livrée. »

Les plus grands défis pour le cricket anglais

« Il y a beaucoup de désordre dans la saison maintenant, jamais plus. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Avec quatre formats nationaux, trois formats internationaux, tout le monde veut sa propre fenêtre; je ne comprends pas à la moment comment nous allons adapter cela.

« Pendant The Hundred, nous avons beaucoup de nos meilleurs joueurs jouant ici pour les Oval Invincibles, beaucoup de nos bons joueurs évoluant ailleurs dans d’autres équipes de la franchise, mais nous continuons à jouer en tant que Surrey, probablement privé de 12, peut-être 13 ou 14 de nos meilleurs joueurs, et ça va être difficile, pas seulement pour nous mais pour d’autres pays.

« Nous n’avons qu’un nombre limité de ressources, que ce soit le temps, le nombre de joueurs, le nombre de sites et les allocations de ces ressources décideront du succès de ces différents projets que nous avons en cours. »

Jeux IPL en Angleterre et test de cricket

« Ce serait amusant. Nous en voulons tous plus, n’est-ce pas, dans une certaine mesure? Je pense que c’est en partie parce que nous voyons une demande pour le cricket, nous voyons la demande avec Sky et c’est une partie populaire du paquet. , nous voyons des foules à guichets fermés ici et nous voyons la variété des conflits qui sont en jeu.

« Le seul élément durable est Test cricket. Je sais que parfois c’est considéré comme un peu démodé d’être un partisan de Test cricket, mais tout au long de mon séjour ici, Test cricket est devenu de plus en plus populaire en termes de demande de billets. Chaque fois que nous mettons quelque chose en vente, c’est toujours le cricket Test match qui se vend en premier.

« Parfois, les gens regardent l’IPL ou d’autres tournois et se disent » eh bien, c’est ce qui crée de la valeur « . Quand je regarde mes calculs et que je regarde les revenus de diffusion, les ventes de billets, l’hospitalité et le parrainage, chaque match d’essai vaut la peine la région de 40 à 45 millions de livres sterling. C’est extrêmement précieux pour le jeu et c’est là que cela revient aux éléments de la franchise, ils n’enlèvent que la crème, Test match cricket finance tout le jeu. «

