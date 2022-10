Richard Gould nommé nouveau directeur général de la BCE | Nouvelles du cricket

Richard Gould a été nommé nouveau directeur général de l’England and Wales Cricket Board (ECB).

Gould prendra ses fonctions fin janvier, quittant son poste actuel de PDG du Bristol City Football Club.

Tom Harrison a démissionné de son poste de PDG en mai et est parti en juin, Clare Connor prenant la relève à titre intérimaire. Connor continuera en tant que PDG par intérim jusqu’à l’arrivée de Gould.

Gould travaillera pour concrétiser la vision énoncée par le président de la BCE, Richard Thompson, pour faire du cricket le sport le plus inclusif du pays.

Il apporte son expérience d’organisations à travers le sport, ayant été PDG du Somerset County Cricket Club, puis du Surrey County Cricket Club avant de prendre son poste actuel en 2021.

Le comité des nominations a recommandé à l’unanimité Gould au conseil d’administration de la BCE, qui a ratifié la décision vendredi.

Plus à venir…

