Richard Goodall est-il allé en finale ?

Richard Goodall l’a encore fait.

Mercredi soir, le concierge de l’école de Terre Haute a pris la « L’Amérique a du talent » scène et nous a offert une reprise électrique de » Eye of the Tiger » de Survivor, disant aux fans et aux juges qu’il était prêt et disposé à se battre pour sa place en finale.

Est-ce que ça a porté ses fruits ? Voici ce que nous savons.

Richard Goodall s’est-il qualifié pour la finale d’America’s Got Talent ?

Oui ! Les producteurs nous ont fait attendre jusqu’à la dernière ronde d’éliminations pour connaître la bonne nouvelle, mais Goodall s’en est sorti.

Besoin d’une pause ? Jouez au puzzle de mots croisés quotidiens USA TODAY.

Dans une interview préenregistrée, Goodall a déclaré que même s’il est généralement une personne en coulisses, il est prêt à passer sous les projecteurs : « J’ai le cœur de le faire. »

La juge Heidi Klum, dont le Golden Buzzer l’a fait passer de l’audition aux quarts de finale, semblait ravie du résultat.

« Richard, tu le mérites tellement », a déclaré la juge Heidi Klum. « Je suis tellement fière de toi – et l’Amérique a bien fait les choses. »

Quels groupes d’America’s Got Talent se sont qualifiés pour la finale ?

Les six actes qui se sont qualifiés pour les demi-finales sont :

Quels groupes ont obtenu le Golden Buzzer en quarts de finale de l’AGT ?

Ces artistes ont reçu un Golden Buzzer lors des quarts de finale, les qualifiant automatiquement pour la finale :

Plus:Richard Goodall, concierge de Terre Haute, en route pour sa superbe audition pour America’s Got Talent

Quelle a été la performance de Richard Goodall lors des demi-finales de l’AGT ?

Goodall a chanté « Eye of the Tiger », le thème du film « Rocky III » de 1982.

Regardez la performance de Richard Goodall en demi-finale

Regarder plus :Toutes les superbes performances de Goodall dans « America’s Got Talent »

Quand ont lieu les finales d’America’s Got Talent ?

La finale de la saison 19, qui durera deux nuits, aura lieu les 17 et 24 septembre.

Contactez Holly Hays, journaliste spécialisée dans la culture pop à IndyStar, à l’adresse [email protected]. Suivez-la sur X/Twitter : @hollyvhays.