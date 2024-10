Richard Gere, 75 ans, ne peut pas s’empêcher de toucher à sa femme, beaucoup plus jeune, Alejandra Silva

Richard Gere n’a pas pu s’empêcher de toucher à sa femme, Alejandra Silva, mardi au Festival du film de Zurich en Suisse.

La star de « Pretty Woman », 75 ans, avait l’air séduite alors qu’elle posait sur le tapis vert avec ses bras autour de Silva, 41 ans, et sa tête blottie contre son cou.

La militante a rendu le PDA en enroulant ses bras autour du cou de son mari alors qu’ils se penchaient l’un contre l’autre.

Richard Gere ne pouvait pas s’empêcher de toucher à sa femme, Alejandra Silva, alors qu’ils arrivaient mardi au Festival du film de Zurich en Suisse, comme on le voit ci-dessus. Getty Images pour ZFF

Le couple, photographié posant mardi au Festival du film de Zurich en Suisse, se blottit l’un contre l’autre sur le tapis vert. ZUMAPRESS.com

Le couple avait l’air glamour alors qu’ils marchaient sur le tapis pour la projection de « Wisdom Of Happiness », produit par Gere.

Il portait un smoking noir classique, tandis que Silva portait une robe blanche longue au sol avec des détails argentés partout.

Le couple a fait une autre rare apparition sur le tapis rouge le mois dernier, au gala de l’amfAR à Venise ainsi qu’au rassemblement Armani au Festival international du film de Venise.

En avril de cette année, Gere et Silva avaient l’air plus amoureux que jamais lorsqu’ils foulaient le tapis lors du City Harvest Gala 2024 à New York, où ils se sont affrontés dans des ensembles noirs.

Gere, vu mardi avec sa femme au Festival du film de Zurich en Suisse, a blotti sa tête contre la sienne alors qu’ils souriaient aux caméras. Getty Images pour ZFF

Le couple s’est habillé à neuf pour le Festival du film de Zurich en Suisse, auquel on peut les voir assister ci-dessus. Getty Images pour ZFF

Gere portait un costume noir tandis que Silva portait une robe blanche et argentée. Getty Images pour ZFF

Le couple s’est secrètement marié en 2018 et a ensuite accueilli deux fils, qu’ils gardent à l’abri des projecteurs.

Après leur mariage, Gere a dit Bonjour ! magazine (via Nouvelles du ciel) qu’il se sentait comme « l’homme le plus heureux de l’univers ».

« Je suis marié à une belle femme intelligente, sensible, déterminée à aider les gens, qui est amusante, patiente, qui sait pardonner, qui est une excellente cuisinière et qui prépare les meilleures salades du monde », a-t-il déclaré.

En août, Silva a célébré le 75e anniversaire de son mari avec un hommage sur Instagramtout en l’appelant « l’amour de [her] la vie » en légende.

Le couple, qui a marché dans l’allée en 2018, a également assisté cette année au gala amfAR du 81e Festival international du film de Venise. Images IPA/INSTAR

Le couple de longue date partage deux enfants. Getty Images

« Le voyage que nous avons partagé, la belle famille que nous avons bâtie et les souvenirs que nous avons créés sont bien plus que ce dont j’aurais pu rêver », s’est-elle exclamée.

« Vous améliorez ma vie à tous points de vue et je suis très reconnaissant de vous avoir à mes côtés. »

Elle a conclu : « Voici encore de nombreuses années d’amour, de rire et de bonheur ensemble. »