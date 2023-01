Richard Gere, 73 ans, et sa femme Alejandra Silva, 39 ans, ont foulé le tapis rouge avec la nièce de Julia Roberts

Richard Gere est sorti sur le tapis rouge pour une rare apparition.

Le rendez-vous de l’acteur de 73 ans pour la soirée était sa femme de 39 ans, Alejandra Silva, alors que les deux se réunissaient pour une projection spéciale du film de Gere, “Maybe I Do”.

Silva a été stupéfaite dans une tenue rouge deux pièces, avec un pantalon plissé, un haut sans manches en V et a terminé son look avec un collier de diamants et des boucles d’oreilles pendantes.

RICHARD GERE, 70 ANS, ET SA FEMME ALEJANDRA SILVA, 37 ANS, ACCUEILLENT ENSEMBLE UN DEUXIÈME ENFANT

Elle a bercé des talons à plateforme à bout ouvert et accessoirisé avec une pochette noire.

L’acteur a enfilé un costume noir avec une boutonnière bleu marine en dessous.

La femme de Gere n’était pas la seule jolie femme à avoir brillé lors de l’événement à New York.

RICHARD GERE PARLE DE L’ACCENT DU NOUVEAU FILM SUR LA SANTÉ MENTALE

La nièce de Julia Roberts, Emma Roberts, joue la fille de Gere dans le film.

Elle a assisté à la projection du film mardi dans une longue robe rouge avec des boutons au milieu et des talons assortis à bout ouvert.

Gere et Julia ont joué dans “Pretty Woman” en 1990 et se sont réunies près de 10 ans plus tard pour “Runaway Bride”.

La co-vedette de Gere et Roberts, Susan Sarandon, a également fait une apparition.

L’actrice de “Thelma & Louise” est venue vêtue d’un costume deux pièces en maille jaune doré avec des bottes western rouges.

“Peut-être que je le fais” suit un couple qui a atteint le point dans sa relation pour franchir les prochaines étapes vers le mariage. Le film est une comédie romantique multigénérationnelle qui met également en vedette Diane Keaton, Luke Bracey et William H. Macy.

Gere et Silva se sont secrètement mariés début 2018 après quatre ans de relation. Gere a 33 ans son aîné et le couple a deux jeunes fils ensemble.

Le couple a confirmé qu’ils avaient leur premier enfant ensemble en septembre 2018 en partageant une photo du Dalaï Lama posant sa main sur le baby bump de Silva.

En décembre, Silva a publié une rare photo de famille sur son compte Instagram pour souhaiter à ses abonnés “Joyeux Noël”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La star de “Pretty Woman” était auparavant mariée à Cindy Crawford de 1991 à 1995 et à Carey Lowell de 2002 à 2016. Gere et Lowell partagent un fils de 22 ans, Homer.

“Maybe I Do” sortira dans les salles américaines le 27 janvier 2023.