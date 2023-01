Richard Gasquet bat Cameron Norrie pour remporter la Classique d’Auckland

Le vétéran Richard Gasquet a riposté pour étourdir Cameron Norrie en larmes lors de la finale d’Auckland Classic samedi pour son premier titre ATP en près de cinq ans.

Dans un match éprouvant à deux jours de l’Open d’Australie, le Français Gasquet s’est imposé 4-6, 6-4, 6-4 sur le numéro 12 mondial britannique.

Gasquet était également ému après avoir remporté le 16e titre de sa carrière et le premier depuis les championnats de Rosmalen Grass Court 2018 aux Pays-Bas.

La deuxième tête de série Norrie a détenu un triple point de break pour mener 4-0 dans le troisième set, mais Gasquet, 36 ans, a tenu le service et a ensuite breaké son adversaire à deux reprises.

“C’est incroyable. J’ai joué mon meilleur tennis tout au long de la semaine, mais surtout aujourd’hui”, a déclaré Gasquet.

“Le troisième set, je ne pouvais pas rater un tir, c’était juste fou.”

Le vétéran de vingt ans du circuit Gasquet améliorera son classement mondial de la 67e place à quelque part dans le top 50 avant son match d’ouverture à l’Open d’Australie contre son compatriote Ugo Humbert.

Gasquet a atteint trois demi-finales du Grand Chelem mais n’a jamais dépassé le quatrième tour à Melbourne.

Ce fut une défaite douloureuse pour le gaucher Norrie, qui était en larmes en s’adressant à la foule.

Élevé à Auckland avant de changer d’allégeance à la Grande-Bretagne à la fin de son adolescence, le joueur de 27 ans assistait régulièrement au tournoi dans son enfance.

Ce tournoi était son premier en tant que professionnel, en 2013, et il y atteint sa première finale, battu par l’Américain Tennys Sandgren en 2019.

Norrie, qui a remporté quatre titres ATP et atteint les demi-finales à Wimbledon l’année dernière, a déclaré que sa défaite contre Gasquet piquerait.

“Je voulais vraiment celui-là, mais tout le mérite revient à toi, Richard, tu t’es accroché et tu as mieux joué que moi dans la dernière ligne droite”, a-t-il déclaré.

“J’ai passé une semaine incroyable en venant à Auckland, où j’ai grandi en regardant le tournoi. J’ai beaucoup d’amis et de famille ici et tout le monde me soutient.

“Cela me donne encore plus faim et j’espère que je serai de retour et que j’obtiendrai le titre l’année prochaine.”

Norrie, tête de série 11, affrontera l’adolescent français Luca Van Assche au premier tour à Melbourne.

