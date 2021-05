Richard Fahey aime la chance classique avec Fev Rover | Actualités des courses

Richard Fahey tient à donner à Fev Rover une seconde chance à la gloire de la Classique dans les 1000 Guinées Irlandaises de Tattersalls au Curragh.

Seule coureuse formée au Royaume-Uni dans un peloton de 14 pouliches, la fille de Gutaifan établit sans doute la norme sur la forme de cette saison, après avoir terminé une excellente troisième des 1000 Guinées à Newmarket il y a trois semaines.

Fev Rover devrait cependant rencontrer des conditions très différentes dimanche, avec de fortes pluies ces derniers jours garantissant que le terrain est testé au domicile de l’Irish Flat Racing.

Fahey a déclaré: « Je crois qu’ils ont eu énormément de pluie, et je suis un peu inquiète que ce ne soit pas le cas, mais elle doit voyager.

« Il y a plus de prévisions, mais c’est une de ces situations où nous devons aller voir ce qui se passe. »

Alors que l’énorme effort de Fev Rover à Newmarket est venu sur une surface rapide, elle a remporté le Groupe 2 Prix du Calvados à Deauville la saison dernière sur un terrain officiellement qualifié de « très doux ».

« J’ai prêché tout l’hiver que je voulais la mettre sur un meilleur terrain, et ici nous courons lourdement – mais elle en a fait l’expérience, donc elle s’en chargera aussi bien que la plupart des autres », a ajouté Fahey.

«J’avais hâte de l’emmener au Curragh, parce que je pensais juste que la piste lui conviendrait.

« Nous sommes satisfaits d’elle depuis Newmarket – c’est une fille assez simple. »

Joseph O’Brien est confiant d’une performance audacieuse de Pretty Gorgeous, qui n’a pas été vue depuis sa victoire au Fillies ‘Mile l’automne dernier après qu’une portée insatisfaisante l’ait exclue des Guinées à Newmarket.

O’Brien a déclaré à Betfair: « Pretty Gorgeous est évidemment l’une de nos espérances les plus excitantes de la saison, ayant remporté le Fillies ‘Mile à Newmarket la saison dernière. Elle n’avait tout simplement pas raison avant les 1000 Guinées, alors nous avons joué en toute sécurité. avec elle et n’a pas couru.

« Compte tenu de la fermeté du terrain, manquer cela aurait pu être une bénédiction déguisée. Nous savons depuis l’année dernière qu’elle gère bien les terrains meubles et nous avons été très heureux avec elle ces dernières semaines.

« Elle a l’air en très bon état maintenant et, nous l’espérons, produira un gros effort. Sa forme juvénile lui donne le droit d’être dans le mélange, alors j’espère qu’elle en dirige un gros. »

O’Brien dirige également une paire d’outsiders dans Sense Of Style et Thinking Of You, s’assurant qu’il correspond à l’assaut à trois volets de son père Aidan.

Le principal espoir d’O’Brien senior semble être Joan Of Arc, qui a impressionné lors du procès irlandais des 1000 guinées à Leopardstown il y a quinze jours.

«C’est une sœur de Gleneagles, et il n’aimait pas ça doux, mais elle a gagné sa jeune fille quand c’était doux – donc au moins nous savons qu’elle continue», a déclaré l’entraîneur.

«Comme avec la plupart des nôtres ce week-end, elle préférerait de loin un meilleur terrain, mais nous savons au moins qu’elle y est déjà allée – même si ce n’était qu’une jeune fille.

« Elle a un beau pedigree. »

Empress Josephine et Friendly complètent le trio Ballydoyle, tandis que Jessica Harrington selle à la fois No Speak Alexander et Zaffy’s Pride, qui ont terminé premier et deuxième des Athasi Stakes de Leopardstown ce mois-ci.

De No Speak Alexander, Harrington a déclaré: « Je ne dis pas qu’elle gagnera, mais elle sera dans le remaniement. »

Miss Amulet a été déclarée non-partante dans les 1000 Guinées françaises du week-end dernier en raison d’un terrain inadapté, mais l’entraîneur Ken Condon la laissera s’aligner ce week-end.

La fille de Sir Prancealot fera sa première apparition en compétition depuis sa troisième place à la Breeders ‘Cup en novembre – en terminant sur les talons de l’héroïne de Newmarket Guineas Mother Earth.

« C’est la dernière Classique dans laquelle elle peut courir, et elle tentera sa chance », a déclaré Condon.

«La carrière de deux ans qu’elle a mise en place signifie qu’elle mérite sa chance dans une Guinée.

«Il y a de véritables préoccupations sur le terrain – et par conséquent, le voyage sera plus ciblé.

« La pouliche s’est bien entraînée et est en bonne forme. Nous avons un homme bien la chevauchant (Colin Keane), et elle est attirée par des chevaux fantaisistes, et nous avons hâte de la revoir. »