Richard Ernst, lauréat du prix Nobel dont les recherches ont rendu possible l’IRM, décède à 87 ans

Un an plus tard, il a pris un poste chez Varian Associates, une société de recherche à Palo Alto, en Californie. En utilisant des idées suggérées par le scientifique américain Weston A. Anderson, le Dr Ernst a cherché à rendre la spectroscopie par résonance magnétique plus précise. Au lieu de diriger des ondes radio lentes et rapides vers les atomes, le Dr Ernst et Anderson les ont soumis à des impulsions courtes et intenses.