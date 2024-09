RICHARD EDEN : Si Meghan, la « dictateuse en talons hauts », et Harry, le « facilitateur », m’embauchaient comme nouveau chef de cabinet, voici les DIX choses que je ferais immédiatement… y compris sur CE rapport d’intimidation

Depuis que j’ai révélé le mois dernier que le chef de cabinet du prince Harry, Josh Kettler, avait démissionné soudainement après à peine trois mois, il y a eu beaucoup d’intrigues sur les raisons pour lesquelles le duc et la duchesse de Sussex ont apparemment du mal à conserver leurs employés.

Cette semaine, le Hollywood Reporter a publié un article incendiaire affirmant : « Tout le monde a peur de Meghan. » Il citait une source proche du couple basé en Californie décrivant la belle-fille du roi Charles comme une « duchesse difficile ».

La source a déclaré : « Elle rabaisse les gens, elle ne prend pas conseil. Elle marche comme une dictatrice en talons hauts, furieuse et aboyant des ordres. Je l’ai vue réduire des hommes adultes en larmes. »

À propos du couple, la source a ajouté : « Ils sont tous les deux de mauvais décideurs, ils changent souvent d’avis. Harry est une personne très, très charmante, sans prétention, mais il est très complice. Et elle est tout simplement terrible. »

Le traitement réservé par l’ancienne actrice à deux conseillers royaux a incité le palais de Buckingham à enquêter sur elle pour « comportement d’intimidation » en 2018, mais les résultats de l’enquête n’ont jamais été rendus publics. Meghan a vigoureusement nié les allégations et les a dénoncées comme faisant partie d’une « campagne de diffamation calculée ». Ni elle ni Harry n’ont commenté les nouvelles allégations des États-Unis.

Des rumeurs se sont répandues sur la façon dont le duc et la duchesse de Sussex, Harry et Meghan, se comportent envers leurs employés

J’ai révélé le mois dernier que le chef de cabinet du prince Harry, Josh Kettler, avait démissionné soudainement après à peine trois mois, écrit Richard Eden

Cependant, un de leurs amis me dit qu’ils nient les allégations formulées par le Hollywood Reporter, affirmant : « Les reportages sont mal informés et très partiaux. »

Alors que Harry doit retourner en Grande-Bretagne la semaine prochaine pour un événement caritatif, et que la volonté de la famille royale de se réconcilier est démontrée par leurs vœux d’anniversaire au duc publiés sur les réseaux sociaux dimanche, il n’y a jamais eu de moment plus important pour lui de nommer un nouveau bras droit, homme ou femme.

Voici donc les dix choses que je ferais si j’étais nommé nouveau chef de cabinet d’Harry :

1) Déterminer qui est le patronSuis-je le chef de cabinet ou serai-je constamment miné par « Duchesse Difficile » ?

2) Allez au fond des choses pour savoir ce que Harry veut accomplir dans la vie. Veut-il continuer à exploiter ses relations royales à des fins lucratives ou se concentrer sur le service public ?

3) Exhortez Harry à écrire à son père et à la reine Camilla, Il s’excuse pour le tort qu’il leur a causé avec ses mémoires, Spare, et ses nombreuses interviews. Il précise qu’il n’a pas l’intention de faire quelque chose de similaire à nouveau.

4) Convainquez Harry d’écrire à son frère et à sa belle-sœur, le prince et la princesse de Galles, implorant son pardon pour les déclarations sordides qu’il a faites à leur sujet. Et ils proposent de le déclarer également en public, s’ils le souhaitent.

5) Encouragez Harry à rencontrer son beau-père, Thomas Markle. Le père de Meghan, âgé de 80 ans et en mauvaise santé, n’a toujours pas rencontré le duc, ni ses petits-enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet.

6) Faites pression sur le duc pour qu’il abandonne sa bataille juridique contre le ministère de l’Intérieur au sujet de sa sécurité financée par les contribuables. La bataille juridique de trois ans d’Harry avec le gouvernement de Sa Majesté constitue un embarras aigu pour le roi et une source de ressentiment pour les contribuables britanniques en difficulté.

7) Rédiger un code de conduite pour le personnel et les « directeurs » de la famille Sussex, Il faut également préciser que le harcèlement ne sera pas toléré. Et encourager Buckingham Palace à clarifier la situation en publiant les résultats de son enquête sur le comportement de Meghan envers ses employés.

8) Encouragez Harry à s’impliquer dans une association caritative de lutte contre la drogue. Cela permettrait de clarifier que l’usage de substances illégales par le duc se limite au passé.

9) Persuadez Harry de prendre exemple sur son frère et d’accepter la calvitie. Les tentatives d’Harry pour se coiffer semblent de plus en plus désespérées. Optez pour le look Jason Statham, le dur à cuire d’Hollywood.

10) Enfin, encouragez Harry à sourire davantage, surtout quand il est avec Meghan. Son air renfrogné le fait paraître grincheux et plein de ressentiment.

Si Harry suivait mon conseil, je suis convaincu qu’il serait bientôt de nouveau adopté par le public qui l’adorait autrefois.

