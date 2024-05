RICHARD EDEN : Ce que les amis de Kate me disent à propos de son rétablissement – ​​et ce qui se passe réellement dans les coulisses du palais de Kensington

La princesse de Galles a été décrite comme la « force motrice » derrière un rapport majeur publié cette semaine qui appelait les entreprises à introduire des méthodes de travail plus favorables à la famille.

Pourtant, un porte-parole a tenu à souligner que l’implication de Catherine devrait pas être considéré comme une indication qu’elle retourne au travail.

Les nombreux admirateurs de la princesse pourraient peut-être pardonner un peu de confusion, car les signaux semblent mitigés – et se demanderont naturellement ce qui se passe réellement dans les coulisses du palais de Kensington.

Il est certainement vrai que le travail de Catherine au sein du Business Taskforce for Early Childhood de la Fondation Royale et ce dernier rapport sont un signe de son dévouement pour le sujet – « une grande priorité pour la princesse », comme l’a confirmé son porte-parole.

Dans le message vidéo courageux et émouvant qu’elle a enregistré pour la nation en mars, la princesse a plaidé pour « un peu de temps, d’espace et d’intimité pendant que je termine mon traitement ».

Mais je crois que nous ne devrions pas y lire plus que cela.

Comme nous le savons, la princesse, 42 ans, subit ce qui a été décrit comme une « chimiothérapie préventive » contre le cancer, après avoir subi une importante opération abdominale.

Elle n’a pris aucun engagement public cette année et les amis avec qui j’ai parlé ces derniers jours suggèrent que nous ne reverrons peut-être pas Catherine avant l’automne – et seulement alors si elle sera complètement rétablie.

Elle a ajouté : « Mon travail m’a toujours apporté un profond sentiment de joie et j’ai hâte d’être de retour quand je le pourrai, mais pour l’instant, je dois me concentrer sur un rétablissement complet. »

Et c’est cette orientation qui continue d’avoir la priorité.

En effet, d’autres aspects du travail qu’elle partage avec le prince William ont été mis entre parenthèses.

Prenons, par exemple, la nomination prévue d’une personne pour diriger la maison des Gallois.

J’ai révélé dans mon journal social, Eden Confidential, en septembre dernier que William et Catherine prévoyaient de créer un nouveau poste de PDG, qui serait responsable d’environ 60 employés.

Le nouveau patron rapporterait directement au couple royal et – notamment – ​​ne rendrait pas de comptes aux secrétaires privés qui ont longtemps détenu le pouvoir dans les coulisses des palais royaux.

« C’est une démarche révolutionnaire », m’a dit une source, un peu excitée, à l’époque. « Ils renversent la structure hiérarchique traditionnelle dans laquelle le personnel répond aux secrétaires privés. »

Le palais de Kensington a dûment engagé une société de recrutement de grande envergure, Odgers Berndtson, pour trouver le meilleur candidat et une annonce a été mise en ligne soulignant le caractère sans précédent du poste.

La recherche d’un PDG a toutefois été suspendue. Comme l’a expliqué un porte-parole du palais : « Avec tout ce qui se passe, la maison royale se concentre sur le rétablissement de la princesse, donc aucun rendez-vous n’a été pris. »

Bien que le prince et la princesse aient souvent mené des engagements séparés et poursuivi des intérêts différents, ils forment une véritable équipe.

Leur organisme de bienfaisance est la Fondation royale du prince et de la princesse de Galles, rappelez-vous, et ils ont des bureaux communs et travaillent en étroite collaboration.

Et comme le montre le report d’un rendez-vous aussi crucial, les grandes décisions doivent attendre que Catherine soit rétablie.

En mars, le palais de Kensington a publié la première photo de la princesse de Galles depuis son opération.

La clinique de Londres, où Catherine a été soignée après son diagnostic plus tôt cette année

« Personne ne veut faire pression sur Catherine », m’a dit une source. « La seule chose qui compte pour le moment, c’est qu’elle aille mieux. Elle a vécu une épreuve cette année.

« En pratique, cela signifie que les décisions importantes, comme la nomination de nouveaux collaborateurs, peuvent attendre.

« C’est un reflet de l’importance de Son Altesse Royale pour l’avenir de la monarchie qu’on lui ait accordé autant de temps qu’il lui fallait. »

Le roi Charles voulait vraiment être vu par le public pendant qu’il suivait son propre traitement contre le cancer – mais cela n’a pas été le cas pour sa belle-fille, aussi décevant que cela puisse être pour ses admirateurs.

« En tant que souverain, Sa Majesté se trouve dans une position très différente de celle de la princesse de Galles », explique la source. « Il n’est pas nécessaire qu’elle soit vue pendant sa convalescence. »

Et cette position n’est pas prête de changer – malgré les trolles persistantes en ligne contre Catherine, qui se sont malheureusement multipliées ces dernières semaines.

