Richard Dreyfuss critiqué pour ses commentaires sur la projection de « Jaws »

Richard Dreyfuss

Gregg DeGuire/cordeur

Un théâtre du Massachusetts présente ses excuses à ses clients venus assister à une projection de Mâchoires avec la star Richard Dreyfuss, mais ont plutôt été soumis à des commentaires présumés sexistes et homophobes de la part de l’acteur pendant le week-end du Memorial Day.

Les participants qui se sont rendus samedi au théâtre Cabot à Beverly, Massachusetts, pour ce qui a été facturé comme « Une soirée avec Richard Dreyfuss + Jaws Screening » anticipaient probablement des anecdotes amusantes ou perspicaces de la part de l’acteur sur le tournage du blockbuster d’action classique de Steven Spielberg.

Au lieu de cela, l’acteur oscarisé s’est lancé dans une diatribe libre qui, selon les publications des personnes présentes sur les réseaux sociaux, a commencé alors qu’il parlait de Barbra Streisand et a évolué vers son point de vue sectaire sur la jeunesse trans, les règles d’inclusivité des Oscars, puis sur les enfants trans affirmant leur genre.

Après l’événement, les participants se sont rapidement tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer les remarques de l’acteur, certains affirmant même qu’ils étaient sortis pendant l’événement.

Un participant et utilisateur de X.com nommé Rogue Mama a écrit : « Je suis venu ici pour voir si Richard Dreyfuss avait été annulé ce soir après être apparu à #TheCabot à Beverly. » Un autre a suggéré un titre alternatif pour l’événement de la soirée : « Une soirée de misogynie et d’homophobie avec Richard Dreyfuss. Le fait d’être décevant ne suffit même pas à le couvrir.

Une personne a écrit dans la section commentaires du dernier bulletin d’information du lieu Publication Facebook« Nous avons quitté son entretien ce soir avec des centaines d’autres personnes à cause de son discours raciste, homophobe, mysogyne. » Une autre personne a qualifié les commentaires de Dreyfuss de « dégoûtants » et « offensants ».

Lundi, le lieu a présenté ses excuses aux participants pour les remarques de Dreyfuss, écrivant dans un communiqué obtenu par Le journaliste hollywoodien: « Nous sommes conscients et partageons de sérieuses inquiétudes suite aux récents événements avec Richard Dreyfuss avant la projection du film. Mâchoires au Cabot. Les opinions exprimées par M. Dreyfuss ne reflètent pas les valeurs d’inclusion et de respect que nous défendons en tant qu’organisation. Nous regrettons profondément la détresse que cela a causée à nombre de nos clients.

Nous regrettons qu’un événement qui était censé être une conversation pour célébrer un film emblématique soit devenu une plateforme d’opinions politiques. Nous assumons l’entière responsabilité de l’oubli dû au fait de ne pas avoir anticipé la direction de la conversation et de l’inconfort qu’elle a causé à de nombreux clients.

Nous sommes en dialogue actif avec nos clients au sujet de leur expérience et nous nous engageons à apprendre de cet événement comment mieux mettre en œuvre notre mission de divertir, d’éduquer et d’inspirer notre communauté.

Dreyfuss est apparu vendredi lors d’un événement similaire à la projection de The Cabot Q&A + au Music Hall de Portsmouth, New Hampshire. Les participants l’ont également critiqué pour sa conduite et son langage, qualifiés de sexistes et méchants.

En mai 2023, lors de son apparition sur PBS, Dreyfuss a fait des commentaires similaires à ceux faits à The Cabot concernant les règles d’inclusion de la Film Academy.

« Ils me font vomir », a-t-il déclaré. Ligne de tir. « Personne ne devrait me dire, en tant qu’artiste, que je dois céder à l’idée la plus récente et la plus actuelle de ce qu’est la moralité. Que risque-t-on ? Risque-t-on vraiment de blesser les sentiments des gens ? Vous ne pouvez pas légiférer là-dessus. Il faut laisser la vie être la vie et je suis désolé, je ne pense pas qu’il y ait une minorité ou une majorité dans le pays à qui il faut s’adresser de la sorte. … C’est une forme d’art. C’est aussi une forme de commerce et ça rapporte de l’argent, mais c’est un art. Et personne ne devrait me dire, en tant qu’artiste, que je dois céder à l’idée la plus récente et la plus actuelle de ce qu’est la moralité.

THR a contacté le représentant de Dreyfuss pour commentaires et le personnel de The Cabot pour de plus amples commentaires.