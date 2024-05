Richard Dreyfuss : Cabot s’excuse pour ses propos « désolants »

Les remarques controversées de Richard Dreyfuss lors de la projection de « Les Dents de la mer » dans le Massachusetts samedi ont incité la salle qui a accueilli l’événement à s’excuser pour les observations « pénibles et offensantes » de l’oscarisé.

La star d’American Graffiti et de Close Encounters of the Third Kind, apparue sur scène vêtue d’une robe à motifs floraux, aurait tenu des propos transphobes et rabaissé les femmes, le mouvement #MeToo et l’inclusivité au cours de la discussion, selon le Presse associée. Les mots de Dreyfuss lors de la projection du film : facturé comme « Une soirée avec Richard Dreyfuss + projection ‘Jaws’ » au Cabot — a amené certains participants à sortir au théâtre de Beverly, Massachusetts.

Dans un Vidéo Youtube qui semble provenir de l’événement, Dreyfuss danse sur scène vêtu d’une robe sur sa chemise boutonnée pendant que joue « Love Story » de Taylor Swift. Deux machinistes apparaissent et retirent la robe pendant que Dreyfuss imite un strip-tease avant d’enfiler un blazer et de prendre place avant la projection. On ne sait pas pourquoi l’acteur a fait une telle entrée ; Les représentants de Dreyfuss n’ont pas pu être contactés immédiatement lundi par le Times.

Bien que les images complètes des remarques de Dreyfuss n’aient pas encore été publiées, beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs griefs à l’égard de l’acteur de 76 ans. CNB 10 Boston a rapporté que les membres du public ont déclaré que leurs billets coûtaient environ 300 $ pièce. La chaîne d’information a également rapporté qu’un participant avait été dégoûté lorsque Dreyfuss a prononcé « un discours rempli de haine qui dénigrait les femmes dans les films, le mouvement #MeToo et les droits LGBTQ ». L’acteur a également visé sa productrice de « Nuts », Barbra Streisand, qu’il a qualifiée à la fois de « génie » et d’« idiote », et a partagé des « opinions sectaires » sur les enfants transgenres et leurs parents, le Journaliste hollywoodien et Date limite dit. (En mai dernier, l’actrice oscarisée « Goodbye Girl » a déclaré que les efforts des Oscars pour favoriser la diversité « me donnent envie de vomir ».)

« Il était là pour parler de Jaws et de sa carrière d’acteur. Personne n’a besoin de l’entendre prononcer des discours de haine ignobles à l’égard des communautés LGBTQ+ et transgenres. Ses opinions sont plus que bienvenues, mais les discours de haine n’ont pas leur place sur un forum public », a déclaré un utilisateur de Facebook. a écrit sur la page de Cabot.

«Je serais contrarié si je payais pour voir un événement et pensais qu’il faisait une QandA sur un film classique bien-aimé et que cela se transformait en une diatribe sur des choses sans rapport – peu importe ce sur quoi il déclamait. Dément et intitulé Boomer », un autre ajoutée.

« Nous avons quitté son interview ce soir avec des centaines d’autres personnes à cause de son discours raciste, homophobe et mysogyne », a déclaré un autre utilisateur de Facebook. a écrit.

« C’était dégoûtant », a ajouté un autre participant, selon Deadline. « Comment Cabot aurait-il pu ne pas mieux contrôler son acte. Apparemment (je l’ai découvert trop tard), il a la réputation de cracher ce genre de conneries racistes, homophobes et misogynes.

Dreyfuss, qui milite depuis longtemps pour une meilleure éducation civique, a également fait référence à son livre de 2022, « One Thought Me Scares… », qui se concentre sur le fait d’avoir « le droit de faire connaître nos opinions » et explique les effets néfastes sur la société que pourrait provoquer une dégradation de l’éducation civique.

Sur scène, Dreyfuss a déclaré : « Il y a 50 ans, sans le dire à personne, ils ont retiré l’éducation civique du programme de toutes les écoles publiques d’Amérique, ce qui signifie que nous ne savons pas qui nous sommes, et si nous ne le récupérons pas bientôt, nous allons tous mourir », selon les rapports. « Assurez-vous que vos enfants ne appartiennent pas à la dernière génération d’Américains, et vous savez exactement de quoi je parle. »

Le Cabot, situé près du lieu de tournage du film à succès de Steven Spielberg de 1975, s’est excusé mardi pour les propos de l’acteur et pour ne pas avoir anticipé le caractère potentiellement incendiaire de son apparition. Cependant, contacté par le Times, le théâtre n’a pas fourni un compte rendu complet de ce que Dreyfuss a dit lors de l’événement.

« Nous sommes conscients et partageons de sérieuses inquiétudes suite au récent événement avec Richard Dreyfuss avant la projection du film ‘Les Dents de la Mer’ au Cabot », a déclaré le directeur exécutif du lieu, J. Casey Soward. une déclaration. « Les opinions exprimées par M. Dreyfuss ne reflètent pas les valeurs d’inclusion et de respect que nous défendons en tant qu’organisation. Nous regrettons profondément le désarroi que cela a causé à nombre de nos clients.

« Nous regrettons qu’un événement qui était censé être une conversation pour célébrer un film emblématique soit devenu une plateforme d’opinions politiques. Nous assumons l’entière responsabilité de l’oubli consistant à ne pas anticiper la direction de la conversation et de l’inconfort qu’elle a causé à de nombreux clients », poursuit le communiqué.

Le Cabot a déclaré qu’il est « en dialogue actif » avec ses clients au sujet de leur expérience et qu’il s’engage à apprendre de cet événement « comment mieux mettre en œuvre notre mission de divertir, d’éduquer et d’inspirer notre communauté ». Le Cabot a demandé le respect de l’intimité de ses clients.

Le théâtre n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires du Times.