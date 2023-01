Richard Dreyfuss a cessé d’agir parce qu’il voulait sauver “mon pays” des “dommages”

Richard Dreyfuss est un homme déterminé à se battre pour son pays.

Connu pour ses rôles principaux dans des films comme “Jaws”, “American Graffiti” et “The Goodbye Girl”, pour lesquels il a remporté l’Oscar du meilleur acteur, Dreyfuss est depuis passé à une vie d’éducation des autres sur les pratiques civiques.

“J’ai renoncé à quelque chose que j’aimais, et que j’aimais depuis l’âge de neuf ans, pour quelque chose d’autre que j’aimais autant”, a admis l’acteur de 75 ans.

Pour Dreyfuss, cette raison « était de sauver mon pays ».

RICHARD DREYFUSS AFFIRME QUE BILL MURRAY ÉTAIT UN ‘DRUNKEN BULLY’ SUR ‘QU’EST-CE QUE BOB?’ POSITIONNER

“Je crois fermement que si nous ne relançons pas l’étude de l’éducation civique, nous serons morts avant 2050. Nous aurons le même nom et ce sera un cauchemar”, a révélé l’acteur sur Le balado de Glenn Beck.

Parlant de l’industrie du divertissement, Dreyfuss a déclaré: “Si vous voulez être acteur en Amérique, vous pouvez le réaliser… dans presque toutes les villes d’Amérique parce qu’ils ont des locaux, et ils ont des régionaux, et ils ont Shakespeare. Mais si vous voulez pour être une star de cinéma, il faut aller à LA [Los Angeles] ou New York”, a-t-il expliqué à Beck, dont la fille souhaite devenir actrice.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Ce sont des villes dures, dures”, a déclaré Dreyfus. “Et nous ne vivons pas à Los Angeles parce que… j’ai pris ma retraite et je suis allé à Oxford pendant quatre ans pour apprendre ce sujet… de civilité et de civisme. Et les dommages causés à mon pays”, a-t-il noté.

Dreyfuss, auteur du livre “Une pensée me fait peur”, a révélé: “J’avais mené une vie bénie et je l’ai abandonnée pour une vie bénie.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Cela me rend furieux que les gens ne comprennent pas ce que signifie cet endroit”, a-t-il déclaré en parlant des États-Unis d’Amérique. “Quelle avancée en matière de progrès humain ce pays représente-t-il et à quelle vitesse nous pouvons l’abandonner sans, sans arrière-pensée.”

En 2006, Dreyfuss a fondé The Dreyfuss Civics Initiative (TDCI). Son objectif est de “faire revivre l’enseignement de l’éducation civique dans l’éducation publique américaine” et “de doter les générations futures des compétences de pensée critique dont elles ont besoin pour réaliser le vaste potentiel de la citoyenneté américaine”.