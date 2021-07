Richard Donner, le réalisateur dur, déterminé mais enjoué qui a fait voler Superman de Christopher Reeve, le détective dérangé de Mel Gibson et les jeunes stars de « The Goonies », adorables pirates, est décédé lundi. Il avait 91 ans. Sa société de production et sa femme et partenaire de production, Lauren Shuler Donner, ont confirmé le décès avec des publications commerciales hollywoodiennes. Ils n’ont pas dit où il est mort ni en donner la cause. M. Donner avait la quarantaine lorsqu’il a réalisé son premier blockbuster, « Superman, faisant revivre un héros de bande dessinée qui n’avait pas été vu à l’écran depuis les années 1950 séries télévisées « Les aventures de Superman. » Le film a débuté en 1978, présentant M. Reeve, un parent inconnu à l’époque, comme l’homme d’acier et quelques effets spéciaux de pointe. « Si le public ne croyait pas qu’il volait, je n’avais pas de film », a déclaré M. Donner à Variety en 1997.

Ce mégahit a été suivi de « Inside Moves » (1980), un drame sur un homme paralysé lors d’une tentative de suicide ratée (Janet Maslin a écrit dans le New York Times que M. Donner l’avait réalisé « avec une douceur surprenante ») ; « The Toy » (1982), avec Richard Pryor, dont le personnage se retrouve engagé pour être le jouet d’un enfant riche gâté ; « The Goonies » (1987), sur des enfants inadaptés à la chasse au trésor ; le premier des quatre films « L’arme fatale » (également en 1987), mettant en vedette M. Gibson et Danny Glover ; et « Rasé” (1988), une version comique irrévérencieuse de “A Christmas Carol” de Charles Dickens, avec Bill Murray. M. Donner a attribué le succès surprise de «Arme mortelle” à sa représentation nette de la violence. « J’aime détourner la tête dans le suspense, pas dans le dégoût », a-t-il déclaré dans une interview accordée au Times en 1987. « Bien sûr, il y a eu beaucoup de morts, mais ils sont morts comme ils sont morts dans les westerns. Ils ont été abattus par balles ; ils n’ont pas été démembrés. Il a même admis avoir volé quelques mouvements de combat d’un western : « Red River » (1948), qui mettait en vedette John Wayne. M. Donner a toujours dit qu’il avait été embauché pour « Goonies » parce que Steven Spielberg, qui a produit le film, lui avait dit : « Vous êtes un enfant plus grand que moi. » Mais travailler avec de vrais enfants (dont Sean Astin à 14 ans et Josh Brolin, à peine 17 ans) a été une bénédiction mitigée. « Ce qui est ennuyeux, c’est le manque de discipline », a déclaré M. Donner à Yahoo Entertainment en 2015. « Et c’était aussi ce qui était génial, car cela signifiait qu’ils n’étaient pas des professionnels. Ce qui est ressorti d’eux, c’est l’instinct.

Dans une déclaration lundi, M. Spielberg a déclaré: «Dick avait une maîtrise si puissante de ses films et était si doué pour tant de genres. Être dans son cercle s’apparentait à passer du temps avec votre entraîneur préféré, le professeur le plus intelligent, le facteur de motivation le plus féroce, l’ami le plus attachant, l’allié le plus fidèle et, bien sûr, le plus grand Goonie de tous. Il était tout enfant. Tout cœur. Tout le temps. »

Richard Donald Schwartzberg est né le 24 avril 1930 dans le Bronx, le plus jeune des deux enfants de Fred et Hattie (Horowitz) Schwartzberg. Son père était un immigrant juif russe qui travaillait dans l’entreprise de meubles de son père ; sa mère, une fille d’immigrants juifs russes, a travaillé comme secrétaire avant d’avoir des enfants. Richard est devenu fasciné par le cinéma quand lui et sa sœur allaient au cinéma de leur grand-père à Brooklyn. Mais il n’avait pas d’ambitions de carrière spécifiques, a déclaré M. Donner dans un 2006 Archive de la vidéo de la télévision américaine entrevue. Il a grandi dans le Bronx et à Mount Vernon, NY, et a rejoint la Marine à l’adolescence. Son premier véritable attrait pour le show business est venu avec un emploi d’été pour garer des voitures et faire des courses dans un théâtre d’été. Parce que son père voulait qu’il étudie le commerce, il s’est inscrit à l’école du soir à l’Université de New York mais a abandonné au bout de deux ans.

Il a eu de la chance de décrocher des emplois d’acteur dans des publicités et a finalement remporté un petit rôle dans la série d’anthologies 1950-51 « Théâtre de télévision Somerset Maugham. » Le réalisateur de l’épisode, Martin Ritt (qui a poursuivi une carrière réussie en réalisant des films comme « Hud », « Sounder » et « Norma Rae »), n’a pas apprécié l’attitude du jeune homme et a fait une suggestion. « Vous ne pouvez pas prendre de direction », a-t-il déclaré. « Tu devrais être réalisateur. »