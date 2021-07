Le cinéaste Richard Donner, qui a réalisé des succès comme « Superman », « Lethal Weapon » et « The Goonies », est décédé à l’âge de 91 ans, suscitant une vague de condoléances de la part des géants de l’industrie, dont Steven Spielberg.

Le décès du réalisateur lundi a été confirmé par son épouse Lauren Schuler Donner, qui est également productrice de films. Elle n’a pas révélé la cause, selon Deadline.

Né dans le Bronx en 1930, Donner a commencé sa carrière à la télévision dans les années 1950. Après un bref passage en tant qu’acteur, il est devenu plus tard assistant de production et finalement réalisateur, réalisant des épisodes d’émissions populaires telles que « The Rifleman », « The Twilight Zone » et « Gilligan’s Island ».

Il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec « X-15 » de 1961 avec Charles Bronson et Mary Tyler Moore, bien qu’il n’ait obtenu une reconnaissance majeure qu’après « The Omen » en 1976 – toujours considéré comme un classique de l’horreur. Cela a été suivi d’une série de superproductions au cours de la décennie suivante, parmi lesquelles « Superman » (1978), « Les Goonies » (1985) et « Lethal Weapon » (1987). Ce dernier film donnerait lieu à trois suites, toutes réalisées par Donner, qui ont rapporté près d’un milliard de dollars au box-office.

Bien que le nom de Donner ne soit pas apparu sur de nombreux projets depuis ses « 16 blocs » en 2006, un who’s-who d’Hollywood s’est aligné pour noter son décès lundi, y compris la star de « Lethal Weapon » Danny Glover et la légende de la réalisation Steven Spielberg, qui a écrit le l’histoire sur laquelle ‘The Goonies’ était basé.

« Mon coeur est brisé. Travailler avec Dick Donner, Mel Gibson et l’équipe Lethal Weapon a été l’un des moments les plus fiers de ma carrière », dit Glover. « Nous étions amis et nous nous aimions bien au-delà de la collaboration pour l’écran. »

Les réalisateurs acclamés Zack Snyder, Kevin Smith, Scott Derrickson et Edgar Wright, ainsi que d’autres acteurs, producteurs et critiques de cinéma, ont également rendu hommage à Donner.

«Richard Donner a fait du diable un enfant dans The Omen, a inventé le film de bande dessinée moderne avec Superman et a réinventé le film de copains avec Lethal Weapon. Je l’ai rencontré l’année dernière au sujet d’un projet. Guy était un conteur né. Merci pour tous les films, Dick ! » mentionné Kevin Smith de Jay et Silent Bob.

Pour ce dernier plan de The Omen, Richard Donner a dit à son enfant acteur de regarder la caméra comme s’il était en colère, et quand il l’a fait, Donner a commencé à plaisanter « Ne souriez pas ! Ne souriez pas ! Et c’est ainsi que nous avons obtenu l’un des plus grands sourires diaboliques de l’histoire du cinéma.#RIPRichardDonnerpic.twitter.com/xoGJtX8dqX — NOS Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) 5 juillet 2021

Le grand cœur et le charme effervescent de Richard Donner ont brillé dans ses films à travers les performances remarquables de son casting, ce qui n’est pas une mince affaire. Vous vous souvenez de tous les personnages de Superman, Lethal Weapon, The Goonies et plus encore, car Donner savait comment capturer cette magie à l’écran. 1/3 pic.twitter.com/7NDH9kKnQZ – edgarwright (@edgarwright) 5 juillet 2021

La star de ‘Goonies’ Sean Astin a également pesé, se souvenant que Donner avait « la voix la plus grosse et la plus puissante que vous puissiez imaginer », notant également qu’il « a attiré l’attention et il a ri comme aucun homme n’a jamais ri auparavant. »

Ce que j’ai perçu en lui, en tant qu’enfant de 12 ans, c’est qu’il se souciait de lui. J’aime combien il se souciait. Goonies Never Say Die.

Richard Donner avait la voix la plus grosse et la plus puissante que vous puissiez imaginer. Il a attiré l’attention et il a ri comme aucun homme n’a jamais ri auparavant. Dick était tellement amusant. Ce que j’ai perçu en lui, en tant qu’enfant de 12 ans, c’est qu’il se souciait de lui. J’aime combien il se souciait. – Les goonies ne disent jamais mourir – Sean Astin (@SeanAstin) 5 juillet 2021

Bien que Donner n’ait jamais réussi à remporter un Oscar, certains de ses films ont été nominés, tandis que « Superman » a remporté un Oscar spécial pour son utilisation révolutionnaire des effets visuels. Le réalisateur a également été honoré d’un hommage aux Oscars 2017, où il a déclaré à ses collègues « Cette industrie est mon amie, et c’est le plus beau cadeau au monde pour moi », ajouter « Vous êtes tous mon Oscar. »

