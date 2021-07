Le réalisateur emblématique Richard Donner, le cinéaste prolifique d’Hollywood à l’origine de certains des films les plus mémorables des années 1970 et 1980 – du film de super-héros moderne « Superman » à l’aventure pour enfants « Goonies » et la série de copains policiers « Lethal Weapon » – décédé lundi. Il avait 91 ans.

La société de production de Donner a confirmé son décès à USA TODAY sans préciser la cause du décès.

Sean Astin, star du tube « Goonies » réalisé par Donner en 1985 tweeté un hommage lundi, citant la célèbre phrase, « Les Goonies ne disent jamais mourir. »

« Richard Donner avait la voix la plus grosse et la plus forte que vous puissiez imaginer. Il a attiré l’attention et il a ri comme aucun homme n’a jamais ri auparavant. Dick était tellement amusant. Ce que j’ai perçu en lui, en tant qu’enfant de 12 ans, c’est qu’il se souciait de lui. . J’aime à quel point il se souciait de lui. «

Le génial Donner, né Richard Donald Schwartzberg dans le Bronx le 24 avril 1930, est devenu célèbre avec son premier long métrage, le film d’horreur de 1976 « The Omen ».

Une offre alors inédite a suivi : 1 million de dollars pour réaliser « Superman » de 1978. Donner a canalisé son amour pour le personnage dans la réalisation du film, affrontant à plusieurs reprises les producteurs sur le besoin d’effets spéciaux qui convaincraient le public qu’un super-héros pouvait vraiment voler. Dans le rôle titre,

Donner a choisi Christopher Reeve, peu connu, dans le rôle principal. L’acteur à la mâchoire biseautée est devenu instantanément célèbre avec ce rôle et a été associé à « Superman » pour le reste de sa vie.

« Superman » était un succès au box-office de 300 millions de dollars qui a remporté trois nominations aux Oscars, dont le meilleur score de John Williams, remportant un Oscar pour ses effets visuels.

Le film a défini le modèle à suivre pour les films de super-héros. Au 21e siècle, le genre dominait le box-office américain et mondial.

Steven Spielberg, qui a produit « The Goonies », a écrit dans un déclaration publiée sur Twitter.

« Dick avait une maîtrise si puissante de ses films et était si doué dans tant de genres. Être dans son cercle s’apparentait à passer du temps avec votre entraîneur préféré, le professeur le plus intelligent, le plus féroce motivateur, l’ami le plus attachant, l’allié le plus fidèle et – de bien sûr – le plus grand Goonie de tous », a écrit Spielberg.

« Il était tout enfant. Tout cœur. Tout le temps », a ajouté Spielberg. « Je ne peux pas croire qu’il soit parti, mais son rire rauque et chaleureux restera toujours avec moi. »

Contribution : The Associated Press