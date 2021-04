L’American Humanist Association a retiré son plus grand honneur au biologiste évolutionniste Richard Dawkins sur un tweet appelant au dialogue sur les questions transgenres, accusant l’orateur athée de «rabaisser les groupes marginalisés».

L’organisation a déclaré que Dawkins avait récemment laissé entendre que « Les identités des personnes transgenres sont frauduleuses, tout en attaquant simultanément l’identité noire comme une identité qui peut être assumée lorsque cela est pratique, » notant qu’il serait déchu d’une récompense qui lui avait été accordée il y a environ 25 ans. Il a refusé de préciser le commentaire offensant.

« Malheureusement, Richard Dawkins a accumulé au cours des dernières années une histoire de déclarations qui utilisent le couvert du discours scientifique pour rabaisser les groupes marginalisés, une approche contraire aux valeurs humanistes, » a déclaré lundi l’AHA.

Par conséquent, le conseil d’administration de l’AHA a conclu que Richard Dawkins ne mérite plus d’être honoré par l’AHA et a voté pour retirer, avec effet immédiat, le prix de l’humaniste de l’année 1996.

Alors que l’Association humaniste a donné peu d’autres détails et n’a offert aucun exemple de Dawkins ‘ «Histoire accumulée» de remarques incendiaires, un tweet du 10 avril du biologiste établissant des comparaisons entre le transgenre et l’auto-décrit « Trans-noir » l’activiste Rachel Dolezal est probablement un coupable.

«En 2015, Rachel Dolezal, présidente de la section blanche de la NAACP, a été vilipendée pour s’être identifiée comme noire. Certains hommes choisissent de s’identifier comme des femmes, et certaines femmes choisissent de s’identifier comme des hommes. Vous serez vilipendé si vous niez qu’ils sont littéralement ce à quoi ils s’identifient. » Dawkins a écrit, appelant ses disciples à « discuter » la contradiction apparente.

Il a poursuivi avec un autre message quelques jours plus tard, probablement en réponse aux internautes indignés par la première missive, affirmant qu’il ne l’avait pas fait. «Ont l’intention de dénigrer les personnes trans».

«Je constate que ma question académique« Discuter »a été mal interprétée en tant que telle et je le déplore. Je n’avais pas non plus l’intention de m’allier de quelque manière que ce soit avec les fanatiques républicains aux États-Unis qui exploitent maintenant ce problème ». Ajouta Dawkins.

Le dernier message n’a apparemment rien fait pour apaiser l’AHA, qui disait que Dawkins ‘ « Tentatives ultérieures de clarification » ont été « inadéquat » et n’a pas transmis « sensibilité » ou alors « sincérité. »

Alors que certains observateurs ont déclaré que l’annulation du prix de Dawkins était un « bon appel, « cette décision a également déclenché une vague de critiques en ligne, beaucoup suggérant que l’organisation athée était devenue redevable à « Réveillé les dieux » et a adopté un «Pseudo-religieux» dévotion au politiquement correct.

«La politique identitaire est la nouvelle religion. Nous pouvons être bons sans cela, » un utilisateur a écrit, en mettant un tour sur le slogan de l’AHA, «Bon sans Dieu.»

Un humaniste autoproclamé et critique de Dawkins a appelé les membres de l’AHA à mettre fin à leurs liens avec l’association suite à sa décision, que d’autres utilisateurs jugeaient une réaction excessive à la biologiste. « raisonnable » appel à discussion.

Le tweet de Dawkins du 10 avril est loin d’être son premier article controversé, provoquant une vague de condamnation en février après avoir suggéré que l’eugénisme pourrait «Travailler dans la pratique», tout en indiquant également qu’il « déplorer[d] » l’idée sur «Idéologique, politique [and] motifs moraux. » Auparavant, il avait été accusé de racisme en 2018 après avoir tweeté que les cloches de la cathédrale anglaise de Winchester étaient «Tellement plus agréable que le son agressif ‘Allahu Akhbar’» entendu dans les mosquées musulmanes, l’un des nombreux articles sur l’islam au fil des ans.





