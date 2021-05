Richard Cordray a été choisi pour superviser le programme fédéral de prêts étudiants

COLUMBUS, Ohio – L’administration du président Joe Biden a choisi Richard Cordray pour superviser les prêts étudiants fédéraux.

Cordray, qui dirigeait auparavant le Consumer Financial Protection Bureau, servira de directeur de l’exploitation de Federal Student Aid, un rôle clé dans la gestion d’un portefeuille de 1,5 billion de dollars alors que les progressistes poussent Biden à annuler la dette de prêt étudiant.

La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, alliée de Cordray, a fait l’éloge du choix, dire sur Twitter: « Je suis très heureux qu’il protégera les emprunteurs étudiants et apportera une reddition de comptes si nécessaire au programme fédéral de prêts étudiants. »

Le secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré que Cordray avait une solide expérience en tant que fonctionnaire: « Je suis convaincu que sous sa direction, Federal Student Aid fournira le type de service que nos élèves, nos familles et nos écoles méritent. »

Cordray est connu dans l’Ohio pour avoir été procureur général et trésorier de l’État. En 2018, il s’est présenté contre le procureur général de l’Ohio de l’époque, Mike DeWine, perdant finalement la course du gouverneur.

Cordray a récemment publié un livre intitulé «Watchdog: How Protecting Consumers Can Save Our Families, Our Economy, and Our Democracy» sur son passage au CFPB.

Le plan de Biden pour les prêts étudiants

Bien que Biden ait hésité à contourner le Congrès sur l’annulation de la dette étudiante, il a déclaré depuis les jours de sa campagne que le gouvernement doit aider ceux qui ont une dette étudiante «débilitante».

«Je comprends l’impact de la dette», a-t-il déclaré lors d’une mairie de CNN en février.

Sous Biden, le ministère de l’Éducation a annulé la dette étudiante des emprunteurs handicapés. Et le gouvernement fédéral a suspendu les paiements de prêts étudiants fédéraux pendant la crise économique du COVID-19 jusqu’au 30 septembre.

Des économistes, des militants pour la justice sociale et des dirigeants démocrates au Congrès poussant Biden à annuler la dette fédérale des prêts étudiants ont fait valoir que cela aiderait à lutter contre des siècles de politiques économiques racistes, y compris la discrimination en matière de travail et de logement, qui continuent de rendre difficile pour les Noirs américains d’acquérir de la richesse. au même rythme que les Américains blancs.

Alors qu’environ 44 millions d’Américains doivent un total de 1,7 billion de dollars de dettes étudiantes, les Noirs américains ont en moyenne près de deux fois plus de dettes que les Américains blancs, et plus que les Asiatiques et les Latinos. Les emprunteurs noirs, qui gagnent moins, sont également moins susceptibles de rembourser leur dette et plus susceptibles d’être en retard sur les paiements, selon la Réserve fédérale.

Les responsables de Biden ont également soutenu l’annulation de la dette fédérale d’un prêt étudiant jusqu’à 10 000 dollars par personne, ce qui est inférieur aux 50000 dollars recherchés par les législateurs progressistes.

Contribution: Cristina Silva, Jeanine Santucci