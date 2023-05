Le révérend Richard Coles a déclaré qu’il « s’était plutôt senti précipité vers la sortie » après avoir quitté la BBC cette année.

Le diffuseur, 61 ans, a démissionné de son programme Radio 4 Saturday Live en mars après 12 ans.

Cela fait suite à la décision de la BBC de déplacer le programme, qu’il co-anime avec Nikki Bedi, de Londres à Cardiff. Il a présenté son dernier spectacle le 25 mars.

« Je me suis senti plutôt précipité vers la sortie. En travaillant pour une organisation comme la BBC, vous y consacrez vos énergies et pourtant ils ne répondent peut-être pas toujours avec le même dévouement », a déclaré Coles au Radio Times.

« C’est une grande institution nationale, et plus de pouvoir à son coude. Ce serait juste bien s’il pouvait parfois distinguer ce coude de son cul.

L’ancien curé de la paroisse de l’Église d’Angleterre est également invité régulièrement dans des programmes humoristiques de la BBC tels que QI, would I Lie To You? et ai-je des nouvelles pour vous. Il a pris sa retraite des fonctions de bureau l’année dernière.

Coles s’est dit déçu de la façon dont la BBC a géré son départ. Le diffuseur a fait une déclaration seulement cinq jours avant sa dernière émission et l’annonce a été signalée aux journalistes sous forme de note dans un e-mail accompagnant un communiqué de presse sur le contenu du Saturday Live de ce week-end.

Coles a terminé son émission de radio en remerciant les auditeurs de « partager leurs histoires, de nous surprendre et de nous émouvoir – un homme curieux ne pourrait pas demander un meilleur travail ».

Les Communards : Richard Coles (à gauche) et Jimmy Somerville en 1985. Photographie : Ilpo Musto/Rex/Shutterstock

En mars, il a déclaré qu’il aurait préféré que le programme reste à Londres. Son co-animateur Bedi, 56 ans, est resté pour présenter la série du week-end à Cardiff. « Le déplacer à Cardiff, je ne vois pas vraiment comment cela fonctionne, mais ce n’est pas ma décision – c’est la décision des autres », a-t-il déclaré.

Coles, qui est également musicien et faisait partie du duo synth-pop The Communards aux côtés de Jimmy Somerville, présente un podcast intitulé The Rabbit Hole Detectives avec l’archéologue Dr Cat Jarman et l’historien Charles Spencer. Au fil de la série, ils chassent « la provenance d’objets historiques à la fois réels et métaphoriques ».

La BBC a déclaré avoir « invité les deux présentateurs à Cardiff pour poursuivre le programme » et « son départ a été marqué lors de l’émission finale, et il a eu la possibilité de dire adieu aux auditeurs à l’antenne ».

Les commentaires de Coles sur sa sortie font écho à ceux de Ken Bruce. L’ancien DJ de Radio 2 a suggéré que la société ait avancé sa date de départ lorsqu’il a démissionné en mars.