Richard Branson Virgin Galactic contre Jeff Bezos Blue Origin

Dans le cadre de ce plan, le premier de ces trois prochains vols transporterait quatre passagers pour tester la cabine du vaisseau spatial, le second serait avec Branson et le troisième transporterait des membres de l’armée de l’air italienne pour une formation professionnelle d’astronaute.

« Le programme d’essais en vol passe maintenant de… certains aspects techniques – que nous continuions à prouver pour nous-mêmes et pour la FAA – et nous passons maintenant à l’expérience en cabine », a déclaré Colglazier. « Le premier de ces [next three spaceflights] nous avons dit qu’il y aurait quatre spécialistes de mission, le deuxième également, puis un suivi des astronautes italiens. »

« Je sais qu’il y a beaucoup d’intérêt et de spéculations, mais nous n’avons annoncé ni la date ni les personnes qui y participeraient », a déclaré Colglazier. « Nous avons trois autres vols dans notre programme de vols d’essai et nous sommes sur cette voie et nous allons continuer sur cette voie. »

Colglazier a souligné que « le vol du 22 mai a été très réussi pour nous » et, avec l’approbation de la FAA maintenant en main, Virgin Galactic porte son « attention sur la clarification du moment où nous serons prêts pour notre prochain vol spatial ».

Alors que Virgin Galactic espère pour éventuellement faire voler plusieurs vaisseaux spatiaux chaque semaine, le vaisseau spatial VSS Unity de la société est actuellement le seul opérationnel de sa flotte, ce qui fait du délai d’exécution un facteur clé si Branson souhaite être lancé avant le 20 juillet.

Il y a plus de deux ans, lorsque Virgin Galactic a effectué ses premier et deuxième vols spatiaux, il a fallu 71 jours à l’entreprise pour faire tourner le vaisseau spatial entre les lancements.

Le lancement du prochain vol spatial d’ici le week-end du 4 juillet nécessite de préparer le vaisseau spatial en seulement 43 jours. Mais un délai d’exécution de 71 jours signifierait que le prochain vol spatial de Virgin Galactic serait lancé le 1er août, quelques semaines après que Bezos ait prévu de voler.

Cependant, Virgin Galactic a déjà lancé des vols d’essai propulsés par fusée plus rapidement. Alors que la société intensifiait ses tests en 2018, elle a lancé VSS Unity sur trois vols propulsés par des fusées de plus en plus haute altitude à mesure qu’elle se rapprochait de l’espace. Ces trois vols propulsés par fusée – lancés le 5 avril, le 29 mai et le 26 juillet 2018 – ont vu la société faire demi-tour avec VSS Unity en 54 jours et 58 jours, respectivement.

Le lancement avant le 20 juillet nécessiterait que Virgin Galactic prépare VSS Unity en 58 jours ou moins – en substance, aussi rapidement que jamais auparavant.

Pour l’instant, Colglazier a déclaré que Virgin Galactic n’était « tout simplement pas à un point » pour parler du calendrier du prochain vol spatial.

« Nous abordons cela de manière très méthodique, avec la sécurité comme première considération, et lorsque nous avons toutes ces cases cochées et toutes les étapes en place, c’est à ce moment-là que nous pouvons avancer et annoncer », a déclaré Colglazier.