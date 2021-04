Richard Branson, fondateur de Virgin Galactic (C) pose aux côtés de George T.Whitesides (R), PDG de Virgin Galactic Holdings après avoir sonné la première cloche pour commémorer le premier jour de négociation de l’entreprise à la Bourse de New York le 28 octobre 2019.

Branson et quatre entités qu’il contrôle, dont Virgin Group, ont vendu 5 584 000 actions de Virgin Galactic entre le 12 et 14 avril. Les actions valaient 150,3 millions de dollars, vendues à des prix compris entre 26,85 et 28,73 dollars.

La société de tourisme spatial s’emploie à achever le développement du vaisseau spatial qu’elle prévoit d’utiliser pour transporter les gens au bord de l’espace et en revenir. Virgin Galactic a subi un revers en décembre, lorsque des interférences électromagnétiques ont provoqué un avortement prématuré de sa dernière tentative de vol spatial – la prochaine tentative étant prévue en mai.

Les retards de développement ont repoussé les débuts prévus de Virgin Galactic pour son service de tourisme spatial, le PDG Michael Colglazier affirmant que la société ne prévoyait pas de commencer à voler des vols commerciaux avant le début de 2022. Virgin Galactic prévoit d’effectuer quatre autres vols spatiaux avec son «VSS Unity». vaisseau spatial, y compris le vol de Branson cet été.

Le mois dernier, Virgin Galactic a lancé «VSS Imagine», le deuxième vaisseau spatial de sa flotte et le premier de sa classe de véhicules de nouvelle génération.

«Pour que l’entreprise puisse prendre de l’ampleur, là où nous aspirons, nous avons besoin de deux choses: nous avons besoin de beaucoup plus de navires que nous n’en avons actuellement et nous avons également besoin des navires que nous proposons de construire. d’une manière qu’ils peuvent être maintenus d’une manière que nous pouvons avoir beaucoup plus rapidement [turnaround times between flights] que ce que nous avons avec Unity », a déclaré Colglazier à CNBC en mars.