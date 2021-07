Richard Branson vaincra Jeff Bezos dans la course spatiale du milliardaire alors que Virgin Galactic annonce qu’il sera sur le vol du 11 juillet

RICHARD Branson prévoit de battre Jeff Bezos dans la course spatiale des milliardaires alors que Virgin Galactic a annoncé qu’il serait sur leur vol du 11 juillet.

Bezos a annoncé plus tôt ce mois-ci que lui et son frère se rendraient dans l’espace le 20 juillet à bord du vaisseau spatial New Shepherd de Blue Origin.

Branson sera sur un vol le 11 juillet, selon un communiqué

Branson décollera avec trois autres membres d’équipage et deux pilotes Crédit : AP

Bezos se rendra dans l’espace le 20 juillet Crédit : Reuters

Si tout se passe comme prévu, Branson le fera battre d’un peu plus d’une semaine.

« Après plus de 16 ans de recherche, d’ingénierie et de tests, Virgin Galactic est à l’avant-garde d’une nouvelle industrie spatiale commerciale, qui est prête à ouvrir l’espace à l’humanité et à changer le monde pour de bon », a déclaré Branson dans un communiqué.

« Je suis honoré d’aider à valider le voyage que nos futurs astronautes entreprendront et de m’assurer que nous offrons l’expérience client unique que les gens attendent de Virgin. »

Le vol sera le quatrième vol spatial d’essai de Virgin Galactic et sa première mission avec un équipage de quatre personnes à bord.

Bezos partira dans l’espace avec son frère Crédit : AFP

Branson a taquiné une grande annonce après son voyage dans l’espace

Branson décollera avec trois spécialistes de la mission Virgin Galactic : l’instructeur en chef des astronautes Beth Moses, l’ingénieur principal des opérations Colin Bennett et le vice-président des affaires gouvernementales Sirisha Bandla.

L’engin sera piloté par les pilotes de Virgin Galactic Dave Mackay et Michael Masucci.

Branson a publié jeudi soir une vidéo promotionnelle faisant la promotion du vol et a taquiné une annonce qu’il envisage de faire après le vol.

« J’ai toujours été un rêveur. Ma mère m’a appris à ne jamais abandonner et à viser les étoiles », a-t-il déclaré dans la vidéo.

« En juillet, notre rêve deviendra réalité. Et nous sommes vraiment ravis de partager ce moment avec vous tous.

« Et à notre retour, j’annoncerai quelque chose de très excitant pour donner à plus de gens une chance de devenir astronautes, car l’espace nous appartient à tous », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, la mission de Bezos le tirera à 60 miles au-dessus de la terre pendant seulement 11 minutes dans une capsule à six places.

Bezos a vendu aux enchères un siège dans l’engin et un enchérisseur anonyme payé 28 millions de dollars rejoindre le fondateur d’Amazon et son frère pour la courte mission spatiale.