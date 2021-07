Richard Branson tentera de battre Jeff Bezos dans l’espace

Cherchant à éclipser Jeff Bezos en tant que premier propriétaire d’une société de fusées à aller dans l’espace, Richard Branson, le milliardaire britannique qui a fondé une galaxie de sociétés Virgin, a annoncé jeudi soir qu’il ferait partie de l’équipage du prochain vol d’essai du Avion spatial Virgin Galactic.

Ce vol devrait décoller le 11 juillet de Spaceport America au Nouveau-Mexique.

« L’équipe était prête, alors ils ont demandé à Richard s’il était prêt à partir », a déclaré Aleanna Crane, vice-présidente des communications de Virgin Galactic. « C’est un grand jour. C’est une journée très excitante.

M. Branson sera en mesure de revendiquer le droit de se vanter dans une entreprise croissante de vols spatiaux pour les citoyens privés. Des entreprises telles que Virgin Galactic et Blue Origin de M. Bezos sont en concurrence pour lancer des passagers payants sur des voyages suborbitaux et orbitaux dans les années à venir. Bien que les premiers voyages soient coûteux, on s’attend à ce que les prix des billets baissent au fil du temps à mesure que le marché se développe.

M. Branson a fondé Virgin Galactic en 2004 pour fournir des vols touristiques spatiaux courts vers le bord de l’espace, et il a longtemps dit qu’il serait passager du premier vol commercial. Mais le développement du SpaceShipTwo – une fusée ailée qui vole à une altitude de plus de 50 milles – a pris des années de plus que prévu par M. Branson. Les revers incluent le crash du premier avion SpaceShipTwo, VSS Enterprise, en octobre 2014 lors d’un vol d’essai, qui a tué l’un des deux pilotes.