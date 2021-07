Richard Branson s’envole dans l’espace aujourd’hui. Mais connaissiez-vous ses racines indiennes ?

Le magnat des affaires britannique Sir Richard Branson, qui est prêt à créer l’histoire en étant le premier milliardaire à s’envoler dans l’espace, a une connexion indienne surprenante. Le fondateur de Virgin Group avait révélé qu’il avait des liens anciens mais définitifs avec l’Inde à travers certains de ses ancêtres. Le vol spatial de Branson a été un sujet de conversations brûlantes en Inde, mais il y a un intérêt supplémentaire en raison de l’héritage en partie indien du milliardaire.

En décembre 2019, Branson avait parlé de ses liens avec l’Inde lors d’une conférence de presse lors du lancement du vol de Virgin Atlantic de Mumbai à Londres. Il avait déclaré aux journalistes qu’un test ADN avait montré que certains de ses ancêtres étaient d’origine indienne et étaient originaires de Cuddalore au Tamil Nadu et remontaient à 1793.

Branson avait révélé que son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère Aria était indienne et était originaire de l’État du sud.

« Je savais que j’avais des générations passées vivant en Inde, mais je n’ai pas réalisé à quel point nos liens étaient forts. Donc, il s’est avéré qu’à partir de 1793, nous avions quatre générations vivant ici à Cuddalore et l’une de mes arrière-arrière-arrière-arrière-grands-mères était une indienne nommée Aria qui était mariée à l’un de mes arrière-arrière-arrière-arrière-grands-pères », avait déclaré Branson. .

« Chaque fois que je rencontre un Indien, je dis que nous pourrions être des parents », avait déclaré Branson.

L’engin de Branson sera lancé depuis le Spaceport America au Nouveau-Mexique et l’ensemble du processus sera diffusé en direct sur le fil Twitter de Virgin Galactic à partir de 18h30, selon l’heure indienne. L’ensemble du trajet devrait durer environ 90 minutes.

Le vaisseau spatial transportera l’Unity sur environ 15 km ou 50 000 pieds où il sera relâché. Après cela, un moteur-fusée à l’arrière du véhicule s’allumera et le tirera vers le haut. Pendant quelques minutes après cela, Branson, ses trois coéquipiers et les deux pilotes auront une vue spectaculaire de la terre d’en haut et se sentiront également en apesanteur.

L’avion retournera à la base après avoir touché une altitude qui devrait être légèrement inférieure à la ligne de Kármán, une ligne qui sépare l’atmosphère terrestre de l’espace. La ligne Kármán est à 100 km au-dessus du niveau moyen de la mer de la Terre.

