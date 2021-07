Richard Branson s’envole aux confins de l’espace : qu’est-ce que la ligne Karman ?

Le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, devrait décoller dimanche pour le bord de l’espace. Le vaisseau spatial sera lancé depuis Spaceport America au Nouveau-Mexique et l’ensemble du processus sera diffusé en direct sur le fil Twitter de Virgin Galactic à partir de 18h30, selon l’heure indienne. Avant le lancement, plusieurs questions ont surgi dans l’esprit des gens concernant l’espace. Si Branson est recherché sur Google en ce moment, un autre terme qui domine les tendances et qui est le plus recherché est la ligne Kármán. Alors, quelle est exactement cette «ligne Kármán» que les gens recherchent tant sur Google ?

Selon National Geographic, le physicien hongrois Theodore von Karman avait déterminé que la limite de l’espace se trouvait à environ 50 milles, soit environ 80 kilomètres au-dessus du niveau de la mer dans les années 1990. À travers cela, la ligne de Kármán est définie, que la NOAA appelle aujourd’hui «une frontière imaginaire» à 62 milles ou environ cent kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Selon NBC News, 62 milles sont également internationalement reconnus comme la « ligne Kármán ». La Fédération Aéronautique Internationale (FAI) définit elle aussi l’espace comme commençant à une centaine de kilomètres.

Cependant, la Federal Aviation Administration, l’US Air Force, la NOAA et la NASA utilisent généralement 50 miles ou 80 kilomètres comme frontière. L’Air Force accorde des ailes d’astronaute aux voltigeurs qui vont plus haut que cette marque.

La récente curiosité pour la ligne Kármán s’est accrue après que l’équipe de Jeff Bezos a tweeté que leur fusée grimperait à 62 milles, la ligne Kármán reconnue internationalement, contrairement à Virgin Galactic, qui grimpera à 50 milles.

Dès le début, New Shepard a été conçu pour voler au-dessus de la ligne Kármán, donc aucun de nos astronautes n’a d’astérisque à côté de leur nom. Pour 96 % de la population mondiale, l’espace commence à 100 km de la ligne Kármán, reconnue internationalement. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ– Origine bleue (@blueorigin) 9 juillet 2021

Jonathan McDowell du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics a déclaré à National Geographic qu’il n’y a pas de définition simple de « l’espace » et « pas de l’espace », en partie parce que l’atmosphère de la Terre ne disparaît pas simplement et devient de plus en plus mince sur environ 600 miles .

McDowell a retravaillé les mathématiques de von Karman et a constaté que les contributions atmosphériques sur les engins spatiaux en orbite deviennent négligeables à environ 50 milles de hauteur. Il a déclaré à National Geographic : « Ce que vous ne voyez pas, ce sont des satellites qui descendent à 70 et reviennent. Il y a une limite assez nette, une limite décemment nette, entre la hauteur du périgée et l’endroit où vous ne pourrez tout simplement pas revenir en arrière. »

