LONDRES – Le fondateur de Virgin, Richard Branson, a révélé que sa mère, Eve, était décédée du coronavirus, dans un article de blog en hommage lundi.

Branson a déclaré qu’Eve, qui avait 96 ans lorsqu’elle est décédée, « a tenu une dernière victoire, réussissant à combattre le virus, mais avait dépensé toute son énergie dans le processus. »

Cependant, Branson a déclaré qu’au lieu de pleurer sa perte, il voulait «célébrer sa vie merveilleuse, son esprit formidable, la joie qu’elle a apportée à tant de gens et l’amour qu’elle nous a tous donné».

Dans le dévouement à sa mère, Branson a déclaré qu’il lui devait sa carrière. Il a expliqué qu’Eve avait trouvé un collier dans les années 60 et qu’après que la police lui ait laissé les bijoux parce que personne ne les avait réclamés, elle les a vendus et lui a donné les fonds.

« Sans ces 100 £ (135 $), je n’aurais jamais pu créer Virgin », a déclaré Branson, qui a fondé le conglomérat de plusieurs milliards de dollars en 1970.

Branson a déclaré qu’Eve et son père Edward, décédé en 2011, lui avaient enseigné, à lui et à ses deux sœurs, «l’importance du travail acharné, de ne pas se prendre trop au sérieux, de traiter les gens comme vous souhaitez être traité, de l’esprit d’entreprise et tellement plus. »

Le fondateur de Virgin a décrit sa mère comme une «force de la nature» qui avait vécu «de nombreuses vies remarquables», expliquant comment elle avait pris des cours de planeur déguisée en garçon. Elle s’est également enrôlée dans le Women’s Royal Naval Service, connu sous le nom de «Wrens», pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après la guerre, Eve a fait une tournée en Allemagne en tant que danseuse de ballet, a joué sur scène dans le West End de Londres et a travaillé comme hôtesse de l’air sur les routes «perfides» de British South American Airways.

Branson a déclaré que sa mère était «inventive, intrépide, implacable – une entrepreneure avant que le mot n’existe».

Sa mère était également la fondatrice de la Fondation Eve Branson, une petite organisation à but non lucratif visant à améliorer la vie des femmes et des jeunes filles dans les montagnes de l’Atlas, au Maroc, en leur donnant accès à l’éducation et aux soins de santé.