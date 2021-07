Richard Branson qui a touché le bord de l’espace vous dit comment surmonter le doute

Dans la dernière édition de « Ask Richard » sur LinkedIn, le fondateur de Virgin Group, Sir Richard Branson, qui faisait récemment la une des journaux pour avoir volé au bord de l’espace, a expliqué comment mettre de côté ces doutes insignifiants tout en poursuivant un rêve.

Le magnat des affaires a réaffirmé que les échecs sont en effet les piliers du succès. Il a écrit dans l’article : « Ce que j’ai appris tout au long de ma vie, c’est que chaque succès repose sur mille échecs (ou « opportunités d’apprendre », comme j’aime à les penser). Chaque fois que le doute s’installe, je me rappelle que les rêves ne sont pas linéaires. Je pense aussi à toutes les brillantes innovations et découvertes qui n’auraient abouti à rien si leurs inventeurs avaient cédé à leurs doutes. Je suis sûr que tout le monde, de Thomas Edison à Gertrude Stein, doutait de leurs rêves de temps en temps, mais la différence est qu’ils ne les ont pas laissés faire dérailler.

Il a suggéré qu’une bonne façon d’éliminer le doute était de discuter de l’idée avec des amis et des collègues. « C’est toujours une bonne idée de discuter de tout doute que vous avez avec vos collègues et amis, et de vraiment écouter leurs commentaires. Si vous vous sentez plus en confiance après ces conversations, adoptez une attitude « Vissez-le, laissez-le faire » et mettez vos doutes de côté. »

Richard, qui a volé dans l’espace dans son avion-fusée Virgin Galactic, a eu sa part d’échecs lors de la construction de son empire commercial. Sa Virgin Airlines était autrefois endettée jusqu’au cou et il a dû la renflouer en collectant des fonds auprès de contacts. Son Virgin Cola, lancé pour concurrencer Coca Cola, a fait un bond sur le marché. Deux autres offres du groupe Virgin – Virgin Brides et Virgin Cars – se sont également avérées ratées.

Dans l’article, l’auteur partage : « Le lendemain du lancement de Virgin Atlantic, le directeur de la banque est venu chez moi et a menacé de nous fermer. J’ai réussi à le faire sortir et j’ai réuni mon équipe pour trouver une solution. C’était un moment très en sueur, mais je n’ai pas laissé le doute s’installer et nous avons rapidement résolu le problème.

Comme un vrai anglais bleu, le géant des affaires connaît le pouvoir d’une tasse de thé. Il écrit : « Si les choses commencent vraiment à vous déprimer, mon conseil serait de sortir, de prendre l’air et de prendre une tasse de thé. Chaque fois que le doute commence à prendre le dessus sur moi, je trouve que l’exercice aide vraiment. Je vais monter sur mon vélo, jouer au tennis ou passer du temps avec ma famille. C’est souvent à ce moment-là que me viennent aussi mes meilleures idées !

‘Ask Richard’ est une newsletter LinkedIn dans laquelle le milliardaire répond aux questions posées par ses lecteurs.

