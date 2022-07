Richard Branson prend une participation dans Lightyear, la réponse européenne à Robinhood

L’application Lightyear. Année-lumière

Lightyear, un challenger européen de la plateforme de trading Robinhood, a levé 25 millions de dollars lors d’un tour d’investissement soutenu par le milliardaire britannique Richard Branson. Lightspeed Venture Partners de la Silicon Valley a dirigé l’accord, a déclaré la société à CNBC en exclusivité – un rare vote de confiance pour une maison de courtage parvenue à un moment où les marchés boursiers mondiaux sont profondément dans le rouge. Fondée à Londres l’année dernière par les entrepreneurs estoniens Martin Sokk et Mikhel Aamer, Lightyear propose des transactions sans commission sur plus de 3 000 actions mondiales et des comptes multidevises. Sokk et Aamer travaillaient auparavant chez Wise, la société de transfert d’argent cotée au Royaume-Uni. “Pendant trop longtemps, les marchés financiers ont été trop complexes avec des barrières à l’entrée élevées et un jargon déroutant”, a déclaré Branson dans un communiqué partagé avec CNBC. “Martin, Mihkel et l’équipe de Lightyear lèvent le voile sur le monde de l’investissement – le rendant plus transparent tout en permettant aux gens par l’éducation – de choisir les produits qui leur conviennent.” Le magnat du transport aérien et spatial a pris une participation non divulguée dans Lightyear par l’intermédiaire de son conglomérat Virgin Group.

Expansion européenne

C’est encore une jeune start-up, qui n’a été lancée au Royaume-Uni qu’en septembre. Mais Lightyear a des plans d’expansion ambitieux.

L’entreprise lancera son application dans 19 autres pays européens, dont l’Allemagne et la France, jeudi, étendant son empreinte à la zone euro. Il vise à se lancer ensuite dans des pays non membres de la zone euro comme la Suède et la Norvège. L’accord montre à quel point il y a encore un grand appétit des investisseurs pour une application d’investissement axée sur l’Europe, alors même que Robinhood fait face à un accalmie des volumes d’échanges aux États-Unis, selon Nicole Quinn, associée générale chez Lightspeed. “Les investissements de détail l’année dernière ont plus que doublé aux États-Unis. Jusqu’à un cinquième de tous les métiers sont des investisseurs de détail aux États-Unis”, a-t-elle déclaré à CNBC. “Nous pensons que l’Europe se dirige dans cette direction.” Pourtant, l’injection de liquidités intervient à un moment difficile pour les marchés boursiers, qui ont chuté en réponse aux craintes d’une récession imminente – Robinhood est en baisse d’environ 78% par rapport à son prix d’introduction en bourse. Martin Sokk, PDG de Lightyear, a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas de la baisse des marchés publics. “La hausse, la baisse ou la dérive des marchés ne nous impacte pas trop parce que nous construisons quelque chose qui prend énormément de temps”, a-t-il déclaré dans une interview.

Concurrence féroce